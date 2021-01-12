Bir dönem ekranlara damgasını vuran Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizinin çocuk yıldızı Belemir Temizsoy ile Seyit Karabulut yıllar sonra bir araya geldi. Cennet Mahallesi'nin Aliş ile Ayşe'si olarak bilinen Seyit Karabulut ile Belemir Temizsoy sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarıyla eski günleri yad etti. Şimdilerde güzel bir genç kız olan Belemir Temizsoy ve genç yaşta evlenip baba olan Seyit Karabulut'un son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Cennet Mahallesi'nin Aliş'i ve Ayşe'sinin son halleri... Cennet Mahallesi'nin Aliş ile Ayşe'si olarak bilinen Seyit Karabulut ile Belemir Temizsoy sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarıyla eski günleri yad etti. Bir dönem ekranlara damgasını vuran Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizinin çocuk yıldızı Belemir Temizsoy ile Seyit Karabulut yıllar sonra bir araya geldi. Pembe'nin kızı Ayşe karakterine hayat veren Belemir Temizsoy çocuk oyuncular arasında dikkat çeken isimlerden biri olarak yerini alıyordu. Henüz 8 yaşındayken dizinin kadrosuna dahil olan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor. İşte Cennet Mahallesi'nin Aliş'i ve Ayşe'sinin son halleri... Şimdilerde güzel bir genç kız olan Belemir Temizsoy ve genç yaşta evlenip baba olan Seyit Karabulut'un son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.