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'nin çocuk oyuncuları Aliş ile Ayşe değişimleriyle ağızları açık bıraktı!

Bir dönem ekranlara damgasını vuran , Çağla Şıkel, gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin çocuk yıldızı ile yıllar sonra bir araya geldi. olarak bilinen Seyit Karabulut ile Belemir Temizsoy sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarıyla eski günleri yad etti. Şimdilerde güzel bir genç kız olan Belemir Temizsoy ve genç yaşta evlenip baba olan Seyit Karabulut'un son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte ve Ayşe'sinin son halleri...

Giriş Tarihi: 12.01.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 09:12
Cennet Mahallesi'nin çocuk oyuncuları Aliş ile Ayşe değişimleriyle ağızları açık bıraktı!

'nin Aliş ile Ayşe'si olarak bilinen ile sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarıyla eski günleri yad etti.

Cennet Mahallesi'nin çocuk oyuncuları Aliş ile Ayşe değişimleriyle ağızları açık bıraktı!

Bir dönem ekranlara damgasını vuran , Çağla Şıkel, gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin çocuk yıldızı ile yıllar sonra bir araya geldi.

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Cennet Mahallesi'nin çocuk oyuncuları Aliş ile Ayşe değişimleriyle ağızları açık bıraktı!

Pembe'nin kızı Ayşe karakterine hayat veren çocuk oyuncular arasında dikkat çeken isimlerden biri olarak yerini alıyordu.

Cennet Mahallesi'nin çocuk oyuncuları Aliş ile Ayşe değişimleriyle ağızları açık bıraktı!

Henüz 8 yaşındayken dizinin kadrosuna dahil olan 'nin Ayşe'si sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.

Cennet Mahallesi'nin çocuk oyuncuları Aliş ile Ayşe değişimleriyle ağızları açık bıraktı!

İşte 'nin Aliş'i ve Ayşe'sinin son halleri...

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