Ceren Hindistan’ın verdiği cevap herkesi şoke etti!

Günaydın köşe yazarı Yüksel Aytuğ, geride kalan 2018 yılını değerlendirdi. Yüksel Aytuğ, yılın gaflarını, laflarını ve saflarını kaleme aldı. İşte o yazı… Günaydın köşe yazarı Yüksel Aytuğ 2018'in 'En'lerini seçti! İşte yılın lafları, gafları ve safları… Yılın safları – 2 -Yeliz Yeşilmen, bir muhabirin 'Gündemde kalmayı nasıl başarabiliyorsunuz?' sorusuna ilginç bir yanıt verdi: 'Demek ki Türkiye'nin benim gibi at ve sarışın bir kadına ihtiyacı varmış, ben bir şey yapmadım.' -'Sevinmek, çoğu zaman kontrolsüzlüktür. Ben 4-3 galip geldiğimiz maçta, dördüncü golden sonra tribünde bıyıklı bir adamı öpmüşüm dudaktan...' (Hakan Ural'dan 'Gel Konuşalım'da bir itiraf) -'Survivor'daki yarışmacıların B12 eksikliğini betimleyen bir 'Anlat Bakalım' diyaloğu: (Murat, partneri Hilmi Cem'e Kaşıkçı Elması'nı anlatmaya çalışıyor) MURAT: Kadınlar hangi yüzüğü sever? HİLMİ CEM: Elmas. MURAT: Tamam, ne elması? HİLMİ CEM: Yer elması? -Fatih Portakal, FOX Ana Haber'de 'Temel Karamollaoğlu, Tokat'ta Trabzonlulara seslendi' dedi. Hatasını anlayınca 'Zaten bu cümle bana da tuhaf gelmişti' diyerek düzeltti. (Karamollaoğlu; 18 Haziran'da Tokat'ta, 20 Haziran'da Trabzon'da konuşmuştu) YILIN LAFLARI – 2 Yaparsın Aşkım' yarışmasından bir diyalog: SUNUCU İLKER AYRIK: Arabayı kazanınca ne yapacaksınız? YARIŞMACI: Çocuk yapacağız. AYRIK: (Şaşkın) Ama bunun için arabaya gerek yok ki!