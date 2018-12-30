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’ın verdiği cevap herkesi şoke etti!

Günaydın köşe yazarı , geride kalan 2018 yılını değerlendirdi. Yüksel Aytuğ, yılın gaflarını, laflarını ve saflarını kaleme aldı. İşte o yazı…

YÜKSEL AYTUĞ
YÜKSEL AYTUĞ Magazin galerileri
Giriş Tarihi: 30.12.2018 12:24 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 12:30
Ceren Hindistan’ın verdiği cevap herkesi şoke etti!

Günaydın köşe yazarı 2018'in 'En'lerini seçti! İşte yılın lafları, gafları ve safları…

Ceren Hindistan’ın verdiği cevap herkesi şoke etti!

Yılın safları – 2
Oylum Talu'nun sunduğu Habertürk'teki programdan bir diyalog.

OYLUM TALU: Ben bu kitapları okudum.

METİN HARA:Ne kadar kısa sürede okumuşsunuz. Daha çıkalı iki gün oluyor.

TALU: Ama... İşte...

HARA: Bunun için size teşekkür ediyorum...

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Ceren Hindistan’ın verdiği cevap herkesi şoke etti!

-Yeliz Yeşilmen, bir muhabirin "Gündemde kalmayı nasıl başarabiliyorsunuz?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi: "Demek ki Türkiye'nin benim gibi at ve sarışın bir kadına ihtiyacı varmış, ben bir şey yapmadım."

Ceren Hindistan’ın verdiği cevap herkesi şoke etti!

-"Sevinmek, çoğu zaman kontrolsüzlüktür.

Ben 4-3 galip geldiğimiz maçta, dördüncü golden sonra tribünde bıyıklı bir adamı öpmüşüm dudaktan..." (Hakan Ural'dan 'Gel Konuşalım'da bir itiraf)

Ceren Hindistan’ın verdiği cevap herkesi şoke etti!

-'Survivor'daki yarışmacıların B12 eksikliğini betimleyen bir 'Anlat Bakalım' diyaloğu:

(Murat, partneri Hilmi Cem'e Kaşıkçı Elması'nı anlatmaya çalışıyor)

MURAT: Kadınlar hangi yüzüğü sever? HİLMİ CEM: Elmas.

MURAT: Tamam, ne elması?

HİLMİ CEM: Yer elması?

Ceren Hindistan’ın verdiği cevap herkesi şoke etti!

-Fatih Portakal, FOX Ana Haber'de "Temel Karamollaoğlu, Tokat'ta Trabzonlulara seslendi" dedi. Hatasını anlayınca "Zaten bu cümle bana da tuhaf gelmişti" diyerek düzeltti. (Karamollaoğlu; 18 Haziran'da Tokat'ta, 20 Haziran'da Trabzon'da konuşmuştu)

Ceren Hindistan’ın verdiği cevap herkesi şoke etti!

YILIN LAFLARI – 2

Yaparsın Aşkım' yarışmasından bir diyalog:

SUNUCU İLKER AYRIK: Arabayı kazanınca ne yapacaksınız?

YARIŞMACI: Çocuk yapacağız.

AYRIK: (Şaşkın) Ama bunun için arabaya gerek yok ki!

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