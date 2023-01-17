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Haberler Galeri Cesur sahnelerin kadınıydı... Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı cazibe kraliçesi Sevtap Parman'a yıllar acımadı!
Giriş Tarihi: 17.01.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 09:49

Cesur sahnelerin kadınıydı... Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı cazibe kraliçesi Sevtap Parman'a yıllar acımadı!

Bir zamanlar Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından olan Sevtap Parman şimdi ne yapıyor? Oynadığı rollerle Yeşilçam'a damga vuran Sevtap Parman'ın son hali merak kousu oldu. 61 yaşında olan Sevtap Parman sosyal medya üzerinden zaman zaman eski fotoğraflarını paylaşıyor. Sevtap Parman, Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı oyuncusuydu. Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi. Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın yüzündeki çizgilerde derinleşmeye başladı. 61 yaşındaki Sevtap Parman'ın son hali görenlere "Yıllar ona da acımamış" dedirtti. İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Sevtap Parman'ın son hali...

Cesur sahnelerin kadınıydı... Yeşilçam’ın Bayan popo lakaplı cazibe kraliçesi Sevtap Parman’a yıllar acımadı!

Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın son hali olay oldu.

Cesur sahnelerin kadınıydı... Yeşilçam’ın Bayan popo lakaplı cazibe kraliçesi Sevtap Parman’a yıllar acımadı!

Bir zamanlar Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından olan Sevtap Parman şimdi ne yapıyor?

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Cesur sahnelerin kadınıydı... Yeşilçam’ın Bayan popo lakaplı cazibe kraliçesi Sevtap Parman’a yıllar acımadı!

Oynadığı rollerle Yeşilçam'a damga vuran Sevtap Parman'ın son hali merak kousu oldu.

Cesur sahnelerin kadınıydı... Yeşilçam’ın Bayan popo lakaplı cazibe kraliçesi Sevtap Parman’a yıllar acımadı!

Sevtap Parman, Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı oyuncusuydu.

Cesur sahnelerin kadınıydı... Yeşilçam’ın Bayan popo lakaplı cazibe kraliçesi Sevtap Parman’a yıllar acımadı!

Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi. İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Sevtap Parman'ın son hali...

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