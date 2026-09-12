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CEV AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI 2026 | Fransa-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 12.09.2026 11:05
CEV AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI 2026 | Fransa-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Efeleri bugün Fransa ile karşı karşıya geliyor. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın grup etabındaki ikinci maçında gözler karşılaşmanın başlama saati ve yayın bilgilerine çevrildi. Peki, Fransa-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya ilişkin detaylar…