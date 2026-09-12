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Giriş Tarihi: 12.09.2026 11:05

CEV AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI 2026 | Fransa-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Efeleri bugün Fransa ile karşı karşıya geliyor. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın grup etabındaki ikinci maçında gözler karşılaşmanın başlama saati ve yayın bilgilerine çevrildi. Peki, Fransa-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya ilişkin detaylar…

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CEV AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI 2026 | Fransa-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'na Almanya karşılaşmasıyla başlamış ve sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı. İlk maçın ardından gruptaki ikinci sınavına çıkacak olan milliler, bu kez Fransa karşısında galibiyet arayacak. Karşılaşmanın saati ve canlı yayın bilgileri de belli oldu.

CEV AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI 2026 | Fransa-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FRANSA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Efeleri, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında 12 Eylül Cumartesi günü Fransa ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak. Milliler, ilk maçın ardından Fransa karşısında turnuvadaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

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CEV AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI 2026 | Fransa-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FRANSA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa-Türkiye karşılaşması TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Voleybolseverler Filenin Efeleri'nin grup aşamasındaki ikinci sınavını televizyondan canlı takip edebilecek. Karşılaşma Romanya'nın Cluj Napoca kentindeki BT Arena'da oynanacak.

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CEV AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI 2026 | Fransa-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FİLENİN EFELERİ İLK MAÇINDA NE YAPTI?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Almanya ile karşılaştı. İlk seti 25-23 alan milliler, sonraki üç seti rakibine bıraktı ve mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Fransa maçıyla birlikte Filenin Efeleri gruptaki ikinci karşılaşmasına çıkıyor.

CEV AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI 2026 | Fransa-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FİLENİN EFELERİ MAÇ PROGRAMI

  • 12 Eylül 17.00: Fransa - Türkiye | TRT Spor Yıldız
  • 13 Eylül 17.00: İsviçre - Türkiye | TRT Spor Yıldız
  • 14 Eylül 20.00: Romanya - Türkiye | TRT Spor Yıldız
  • 16 Eylül 17.00: Türkiye - Letonya | TRT Spor
CEV AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI 2026 | Fransa-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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