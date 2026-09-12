CEV AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI 2026 | Fransa-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'na Almanya karşılaşmasıyla başlamış ve sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı. İlk maçın ardından gruptaki ikinci sınavına çıkacak olan milliler, bu kez Fransa karşısında galibiyet arayacak. Karşılaşmanın saati ve canlı yayın bilgileri de belli oldu.