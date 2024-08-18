Ceyda Düvenci eski eşi Bülent Şakrak’a gönderme mi yaptı? Ceyda Düvenci: Tüm kalpsizlere inat…

"TÜM KALPSİZLİKLERE İNAT…"

Sosyal medyada bugün bir paylaşım yapan Ceyda Düvenci fotoğraflarını paylaşıp altına ise, "Mutluluk aramak zorunda olduğumuz ve bulunca da gizlememiz gereken bir duygu mu oluyor gerçekten artık? Okuduklarımız, şahit olduklarımız, olan bitenler artık mutluluğa da tahammül ve hak bırakmadı gibi… ama bilirsiniz ki asla vazgeçmem mutlu olmaktan ve şükür etmekten… dün hem kız kardeşimin hem de dostumun doğum günleriydi… fırsat bilip bol bol şükür edecek şeyler buldum 🙏🏼önce güneşe doğru saydım hepsini sonra da şükür defterime yazdım ❤️ olana bitene ve tüm kalpsizliklere inat, inanıyorum ki içindeki mutluluktan vazgeçmeyenler bu dünyayı güzelleştirecekler… sen bugün nelere şükür ediyorsun?" ifadelerini kullandı.