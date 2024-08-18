Giriş Tarihi: 18.08.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
18:45
Ceyda Düvenci eski eşi Bülent Şakrak’a gönderme mi yaptı? Ceyda Düvenci: Tüm kalpsizlere inat…
2014 yılında evlenen Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, 2023 yılında 9 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Boşanmanın ardından Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, bir süre sessizliğini korusa da Düvenci'nin açıklamaları gündeme oturdu. Bülent Şakrak'ın ise geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle görüntülenmesi aldatma iddialarını kuvvetlendirdi. Ceyda Düvenci bugün sosyal medyada yaptığı paylaşımla tekrar gündeme geldi. Ünlü oyuncu, 'Mutluluk aramak zorunda olduğumuz ve bulunca da gizlememiz gereken bir duygu mu oluyor gerçekten artık?' diyerek başladığı paylaşımında yazdıkları ise 'eski eşe bir mesaj mı?' sorusunu da beraberinde getirdi. İşte Ceyda Düvenci'nin dikkat çeken o paylaşımı!