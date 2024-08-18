Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ceyda Düvenci eski eşi Bülent Şakrak’a gönderme mi yaptı? Ceyda Düvenci: Tüm kalpsizlere inat…
Giriş Tarihi: 18.08.2024 18:45 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 18:45

Ceyda Düvenci eski eşi Bülent Şakrak’a gönderme mi yaptı? Ceyda Düvenci: Tüm kalpsizlere inat…

2014 yılında evlenen Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, 2023 yılında 9 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Boşanmanın ardından Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, bir süre sessizliğini korusa da Düvenci'nin açıklamaları gündeme oturdu. Bülent Şakrak'ın ise geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle görüntülenmesi aldatma iddialarını kuvvetlendirdi. Ceyda Düvenci bugün sosyal medyada yaptığı paylaşımla tekrar gündeme geldi. Ünlü oyuncu, 'Mutluluk aramak zorunda olduğumuz ve bulunca da gizlememiz gereken bir duygu mu oluyor gerçekten artık?' diyerek başladığı paylaşımında yazdıkları ise 'eski eşe bir mesaj mı?' sorusunu da beraberinde getirdi. İşte Ceyda Düvenci'nin dikkat çeken o paylaşımı!

Ceyda Düvenci eski eşi Bülent Şakrak’a gönderme mi yaptı? Ceyda Düvenci: Tüm kalpsizlere inat…

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, 2014 yılında evlenmiş ve Temmuz 2023 yılında tek celsede boşandı. 9 yıllık evliliğin ardından taraflar sessiz kalmayı tercih etti.

Ceyda Düvenci eski eşi Bülent Şakrak’a gönderme mi yaptı? Ceyda Düvenci: Tüm kalpsizlere inat…

"HERKESİN KEYFİ YERİNDE"

Bir süredir sessizliğini koruyan ve bir mekan çıkışı geçtiğimiz aylarda ilk kez açıklama yapan Şakrak, "Ceyda iyi, çocuklar iyi. Hayat bu; boşanma var, ölüm var. Önemli olan her şeyin yolunda olması. Herkesin keyfi yerinde" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ceyda Düvenci eski eşi Bülent Şakrak’a gönderme mi yaptı? Ceyda Düvenci: Tüm kalpsizlere inat…

YENİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Yapılan bu açıklamaların ardından Şakrak'ın eski eşi Düvenci'yi aldattığı iddia edildi ve Şakrak sevgilisiyle görüntülendi.

Ceyda Düvenci eski eşi Bülent Şakrak’a gönderme mi yaptı? Ceyda Düvenci: Tüm kalpsizlere inat…

"TÜM KALPSİZLİKLERE İNAT…"

Sosyal medyada bugün bir paylaşım yapan Ceyda Düvenci fotoğraflarını paylaşıp altına ise, "Mutluluk aramak zorunda olduğumuz ve bulunca da gizlememiz gereken bir duygu mu oluyor gerçekten artık? Okuduklarımız, şahit olduklarımız, olan bitenler artık mutluluğa da tahammül ve hak bırakmadı gibi… ama bilirsiniz ki asla vazgeçmem mutlu olmaktan ve şükür etmekten… dün hem kız kardeşimin hem de dostumun doğum günleriydi… fırsat bilip bol bol şükür edecek şeyler buldum 🙏🏼önce güneşe doğru saydım hepsini sonra da şükür defterime yazdım ❤️ olana bitene ve tüm kalpsizliklere inat, inanıyorum ki içindeki mutluluktan vazgeçmeyenler bu dünyayı güzelleştirecekler… sen bugün nelere şükür ediyorsun?" ifadelerini kullandı.

Ceyda Düvenci eski eşi Bülent Şakrak’a gönderme mi yaptı? Ceyda Düvenci: Tüm kalpsizlere inat…

"ESKİ EŞE MESAJ MI?"

Bazı takipçiler, Düvenci'nin 'eski eşe bir mesaj mı?' sorusunu da sormayı ihmal etmedi.

SON DAKİKA