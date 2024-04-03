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Haberler Galeri Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ayrılığının sebebi olarak gösterilen Esra Akpınar sessizliğini bozdu! İşte Bülent Şakrak ile aşk itirafı...
Giriş Tarihi: 03.04.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 16:49

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ayrılığının sebebi olarak gösterilen Esra Akpınar sessizliğini bozdu! İşte Bülent Şakrak ile aşk itirafı...

Ünlü çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği, geçtiğimiz yaz tek celsede bitmişti. Evliliklerinde sıkıntılı günler yaşadıkları dönemde terapilere bile giden çift yollarını ayırdıktan sonra da imalı paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu. Ceyda Düvenci'nin Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başladığının ortaya çıkmasının hemen ardından ortaya atılan bir iddia magazin kulislerini salladı. Bülent Şakrak'ın evliliğini oyuncu Esra Akpınar yüzünden bitirdiği yönündeki ihanet haberleri hızla yayıldı. Oyuncu ve menajer Esra Akpınar 'yuva yıkan kadın' iddiaları sonrası sessizliğini bozdu. İşte Esra Akpınar'ın Bülent Şakrak ile aşk itirafı...

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ayrılığının sebebi olarak gösterilen Esra Akpınar sessizliğini bozdu! İşte Bülent Şakrak ile aşk itirafı...

2015 yılında dünyaevine giren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz temmuz ayında tek celsede sonlandırdı. 9 ay önce boşanan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi çekti.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ayrılığının sebebi olarak gösterilen Esra Akpınar sessizliğini bozdu! İşte Bülent Şakrak ile aşk itirafı...

CEYDA DÜVENCİ AŞKINI AÇIKLAMIŞTI

Daha önce de boşandıktan sonra aşka küsmediğini dile getiren Ceyda Düvenci, geçtiğimiz günlerde radyocu sevgilisi Güçlü Mete ile aşkını ilan etti.

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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ayrılığının sebebi olarak gösterilen Esra Akpınar sessizliğini bozdu! İşte Bülent Şakrak ile aşk itirafı...

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN İDDİA!

Ancak Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ile ilgili ortaya atılan flaş bir iddia magazin kulislerini hareketlendirdi.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ayrılığının sebebi olarak gösterilen Esra Akpınar sessizliğini bozdu! İşte Bülent Şakrak ile aşk itirafı...

'İHANET ETTİ' İDDİASI!

Gazeteci Seyhan Erdağ'ın aktardığı bilgiye göre; ünlü oyuncu Bülent Şakrak, 'Maviye Sürgün' adlı dizide tanıştığı Esra Akpınar'la yakınlaşmış ve bir çocuğunun annesi Ceyda Düvenci'ye boşanmak isteğini iletmişti.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ayrılığının sebebi olarak gösterilen Esra Akpınar sessizliğini bozdu! İşte Bülent Şakrak ile aşk itirafı...

Bülent Şakrak'ın evliliğini oyuncu Esra Akpınar yüzünden bitirdiği yönündeki ihanet haberleri hızla yayıldı.

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