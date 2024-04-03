Giriş Tarihi: 03.04.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
16:49
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ayrılığının sebebi olarak gösterilen Esra Akpınar sessizliğini bozdu! İşte Bülent Şakrak ile aşk itirafı...
Ünlü çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği, geçtiğimiz yaz tek celsede bitmişti. Evliliklerinde sıkıntılı günler yaşadıkları dönemde terapilere bile giden çift yollarını ayırdıktan sonra da imalı paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu. Ceyda Düvenci'nin Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başladığının ortaya çıkmasının hemen ardından ortaya atılan bir iddia magazin kulislerini salladı. Bülent Şakrak'ın evliliğini oyuncu Esra Akpınar yüzünden bitirdiği yönündeki ihanet haberleri hızla yayıldı. Oyuncu ve menajer Esra Akpınar 'yuva yıkan kadın' iddiaları sonrası sessizliğini bozdu. İşte Esra Akpınar'ın Bülent Şakrak ile aşk itirafı...