8 yıllık eşi Ceyda Düvenci’den boşanmıştı! Bülent Şakrak’tan evlilik açıklaması...

"HERKESİN KEYFİ YERİNDE"

Bir süredir sessizliğini koruyan ve bir mekan çıkışı geçtiğimiz aylarda ilk kez açıklama yapan Şakrak, "Ceyda iyi, çocuklar iyi. Hayat bu; boşanma var, ölüm var. Önemli olan her şeyin yolunda olması. Herkesin keyfi yerinde" ifadelerini kullandı.