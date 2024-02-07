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Haberler Galeri 8 yıllık eşi Ceyda Düvenci'den boşanmıştı! Bülent Şakrak'tan evlilik açıklaması...
Giriş Tarihi: 07.02.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 11:34

8 yıllık eşi Ceyda Düvenci'den boşanmıştı! Bülent Şakrak'tan evlilik açıklaması...

İki ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, evliliklerini kurtarmak için her şeyi yapsa da iki ünlü oyuncu ayrılık kararı aldı. Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda tek celsede bitirdi. Son olarak Şakrak, 'Epilepsi İçin Bak' farkındalık kampanyasının gönüllü elçisi oldu. Ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili soruları yanıtladı.

8 yıllık eşi Ceyda Düvenci’den boşanmıştı! Bülent Şakrak’tan evlilik açıklaması...

2014 yılında Kaz Dağları'nda Bülent Şakrak ile nikâh masasına oturan Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yıl evliliğinde sorunlar yaşadığı haberleriyle gündeme gelmiş, her iki tarafta sessiz kalmayı tercih etmişti.

8 yıllık eşi Ceyda Düvenci’den boşanmıştı! Bülent Şakrak’tan evlilik açıklaması...

EVLİLİKLERİNİ TEK CELSEDE BİTİRDİLER

Bir süre evlilik terapisi gören çift, sorunları aşamamıştı. Dostça ayrılmaya karar veren ikili, evliliklerini 10 Temmuz'da resmen bitirdi.

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8 yıllık eşi Ceyda Düvenci’den boşanmıştı! Bülent Şakrak’tan evlilik açıklaması...

"HERKESİN KEYFİ YERİNDE"

Bir süredir sessizliğini koruyan ve bir mekan çıkışı geçtiğimiz aylarda ilk kez açıklama yapan Şakrak, "Ceyda iyi, çocuklar iyi. Hayat bu; boşanma var, ölüm var. Önemli olan her şeyin yolunda olması. Herkesin keyfi yerinde" ifadelerini kullandı.

8 yıllık eşi Ceyda Düvenci’den boşanmıştı! Bülent Şakrak’tan evlilik açıklaması...

Bülent Şakrak önceki akşam Nişantaşı Abdi İpekçi Heykeli önünde Epilepsi hastalarının toplumda karşılaştıkları ön yargıları yıkmayı hedefleyen 'Epilepsi İçin Bak' farkındalık kampanyasının gönüllü elçisi oldu. Ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

8 yıllık eşi Ceyda Düvenci’den boşanmıştı! Bülent Şakrak’tan evlilik açıklaması...

Ceyda Düvenci'den boşanan Şakrak, "Evliliği düşünüyor musunuz?" sorusuna,şu yanıtı verdi.

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