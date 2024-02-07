Giriş Tarihi: 07.02.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
11:34
8 yıllık eşi Ceyda Düvenci'den boşanmıştı! Bülent Şakrak'tan evlilik açıklaması...
İki ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, evliliklerini kurtarmak için her şeyi yapsa da iki ünlü oyuncu ayrılık kararı aldı. Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda tek celsede bitirdi. Son olarak Şakrak, 'Epilepsi İçin Bak' farkındalık kampanyasının gönüllü elçisi oldu. Ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili soruları yanıtladı.