Ameliyat edilen Sergen Deveci’den yeni haber! Ceyhun Fersoy taburcu oldu!

Giriş Tarihi: 23.11.2022 15:58
Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
16:04
Baş Belası adlı tiyatro oyunu ekibi turne dönüşü Amasya'da kaza yaptı. Feci kazada tiyatro emekçileri Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetti. Yaralı Ceyhun Fersoy'un tedavisi ise devam ediyordu. Fersoy, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Ağır yaralanan Deveci ise ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmişti. Deveci'nin boyun ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edilmişti. Deveci'nin son durumuyla ilgili ise arkadaşı Ersel Dursun'dan açıklama geldi. İşte detaylar...