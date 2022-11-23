Ameliyat edilen Sergen Deveci’den yeni haber! Ceyhun Fersoy taburcu oldu!

Hastanenin Medikal Direktörü Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, Deveci'nin sağlık durumu ve ameliyatla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Şamilgil; "Kendisinin boynunda, omurgalarında kırık var. Kırığa bağlı olarak bir ameliyat olmasına karar verildi. Tüm hazırlıkları yapıldı; kendisini biraz önce ziyaret ettim. Morali gayet yerinde, espriler yapıyor. İyi olacağına inanıyor. Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu hocamız omurga cerrahisi konusunda zaten isim yapmış birisi. Kendisi birazdan ameliyata alınacak. Umarım ameliyat da başarılı geçecek. Tüm dileklerimiz onun iyileşmesi yönünde" demişti.