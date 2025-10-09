Giriş Tarihi: 09.10.2025 06:45
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 06:46
"Cezalar gelire göre kesilsin!" Bazı zenginler için trafik cezaları caydırıcı olmuyor
Trafikte kuralları ihlal eden sürücüler için yeni yaptırımlar gündeme gelirken, cezaların caydırıcılığı da tartışılıyor. Özellikle yüksek gelirli sürücüler için mevcut para cezaları etkisiz kalıyor. Bu nedenle "Cezalar gelire göre kesilsin!" çağrıları giderek artıyor. Avrupa'nın birçok ülkesinde uygulanan bu sistem, sürücünün gelir durumuna göre ceza miktarını belirleyerek gerçek anlamda caydırıcılık sağlamayı hedefliyor.