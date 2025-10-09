"Cezalar gelire göre kesilsin!" Bazı zenginler için trafik cezaları caydırıcı olmuyor

GEÇ ALINMIŞ DOĞRU BİR KARAR

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre artık yabancı plakalı araçlar, Türkiye'de yedikleri cezaları ödemeden ülkeden çıkamayacak.

Daha önce de bu konuyla ilgili yazmıştım;

Türkiye'ye tatil için otomobille gelen gurbetçilerden bazıları aşırı hız yapıyor, kırmızı ışıkta geçiyor, makas atıyor vs. trafik kurallarını uymuyorlardı.

Eskiden polise yakalanmadıkları sürece kameralara yakalansalar bile ceza ödemeden ülkelerine dönüyorlardı.

Ceza ödememek gurbetçilerin kural ihlallerini artırıyordu.

Ve bu da eşitsizliği ortaya çıkarıyordu.

Türkiye'de yaşayanlar radara yakalanmamak için dikkatli araç kullanırlarken, yanlarından yabancı plakalı araçların 200 km hızla geçmeleri sinir bozucu bir durumdu.

Artık kurallara uymayanlar ceza ödemeden sınırdan geçemeyecek.

Geç alınmış doğru bir karar.