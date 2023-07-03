Giriş Tarihi: 03.07.2023 15:01 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 15:07

Chloe Loughnan siyah bikinisiyle mest etti! İrlandalı model bu kez adeta ‘Kuğu gibi’

Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle adını duyuran Chloe Loughnan 2019 yılında ünlü şarkıcıdan boşanmıştı. Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan son yaptığı açıklamalarla magazin gündemine damga vurmuştu. İrlandalı model verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Chloe Loughnan şimdilerde sosyal medya sayfasından yaptığı iddialı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Bir süre önce silikonlarını yenileyen Chloe son olarak bikinili bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Chloe siyah bikinili paylaşımıyla takipçilerini adeta mest etti…