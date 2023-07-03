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Haberler Galeri Chloe Loughnan siyah bikinisiyle mest etti! İrlandalı model bu kez adeta ‘Kuğu gibi’
Giriş Tarihi: 03.07.2023 15:01 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 15:07

Chloe Loughnan siyah bikinisiyle mest etti! İrlandalı model bu kez adeta ‘Kuğu gibi’

Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle adını duyuran Chloe Loughnan 2019 yılında ünlü şarkıcıdan boşanmıştı. Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan son yaptığı açıklamalarla magazin gündemine damga vurmuştu. İrlandalı model verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Chloe Loughnan şimdilerde sosyal medya sayfasından yaptığı iddialı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Bir süre önce silikonlarını yenileyen Chloe son olarak bikinili bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Chloe siyah bikinili paylaşımıyla takipçilerini adeta mest etti…

Chloe Loughnan siyah bikinisiyle mest etti! İrlandalı model bu kez adeta ‘Kuğu gibi’

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.... 2014 senesinde Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle adını duyuran Chloe Loughnan 2019 yılında ise Serdar Ortaç ile evliliklerini sonlandırmıştı. Chloe Loughnan, mimar sevgilisi Fergus Hennessy'den evlilik teklifi aldı

Chloe Loughnan siyah bikinisiyle mest etti! İrlandalı model bu kez adeta ‘Kuğu gibi’

Chloe Loughnan boşanmanın ardından nafaka sorunu yaşadığı Serdar Ortaç'ı mahkemeye vermiş ve ikilinin arası bozulmuştu. Ortaç ise eski karısıyla ilgili "Yüzünü şeytan görsün" yorumunu yapmıştı.

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Chloe Loughnan siyah bikinisiyle mest etti! İrlandalı model bu kez adeta ‘Kuğu gibi’

İkilinin arasından yaşanan nafaka krizi geçtiğimiz aylara damga vurarak magazin manşetlerini süsledi.

Chloe Loughnan siyah bikinisiyle mest etti! İrlandalı model bu kez adeta ‘Kuğu gibi’

Şimdi ise Chloe Loughnan sosyal medya sayfasından yaptığı iddialı gönderilerle gündeme gelmeye devam ediyor.

Chloe Loughnan siyah bikinisiyle mest etti! İrlandalı model bu kez adeta ‘Kuğu gibi’

Chloe Loughnan, bir süredir aşk yaşadığı mimar sevgilisi Fergus Hennessy'den evlilik teklifi aldı. Fergus Hennessy'in evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Chloe Loughnan, o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.

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