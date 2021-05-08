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Haberler Galeri Chloe Loughnan'ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı! Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan aşk orucunu bakın kiminle bozdu...
Giriş Tarihi: 08.05.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 10:46

'ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı! 'tan boşanan aşk orucunu bakın kiminle bozdu...

İrlandalı model , ünlü şarkıcı ile 5 yıllık evliliğini 2019 yılında sonlandırmıştı. Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra ülkesine dönen , aşk orucunu bozdu. Serdar Ortaç'ın ile aşk yaşamasının ardından Loughnan da yeni ilişkisini ilan etti. 28 yaşındaki İrlandalı güzel, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşarak gündem oldu. Chloe Loughnan'ın sevgilisinin kim olduğu da ortaya çıktı. Loughnan, tatilinde yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak sevgilisinin kimliğini açığa çıkardı.

Chloe Loughnan'ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı! Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan aşk orucunu bakın kiminle bozdu...

İrlandalı model , ünlü şarkıcı ile 5 yıllık evliliğini 2019 yılında sonlandırmıştı. Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra ülkesine dönen , aşk orucunu bozdu.

Chloe Loughnan'ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı! Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan aşk orucunu bakın kiminle bozdu...

28 yaşındaki İrlandalı güzel, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşarak gündem oldu.

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Chloe Loughnan'ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı! Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan aşk orucunu bakın kiminle bozdu...

'ın kalbini kaptırdığı ismin Andy O'Connell olduğu ortaya çıktı. 28 yaşındaki İrlandalı, ülkesindeki Avondale United isimli futbol takımında top koşturuyor.

Chloe Loughnan'ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı! Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan aşk orucunu bakın kiminle bozdu...

Güzel modelin yeni aşkının mesleği de "Önce popçu, şimdi topçu" esprisi yaptırdı.

Chloe Loughnan'ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı! Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan aşk orucunu bakın kiminle bozdu...

Öte yandan ünlü şarkıcı ile İrlandalı model , 2014 yılında dünyaevine girmiş, Ağustos 2019'da da tek celsede boşanmıştı.

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