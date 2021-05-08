Chloe Loughnan'ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı! Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan aşk orucunu bakın kiminle bozdu...

İrlandalı model Chloe Loughnan, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliğini 2019 yılında sonlandırmıştı. Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra ülkesine dönen Chloe Loughnan, aşk orucunu bozdu. Serdar Ortaç'ın Seçil Gür ile aşk yaşamasının ardından Loughnan da yeni ilişkisini ilan etti. 28 yaşındaki İrlandalı güzel, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşarak gündem oldu. Chloe Loughnan'ın sevgilisinin kim olduğu da ortaya çıktı. Loughnan, Maldivler tatilinde yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak sevgilisinin kimliğini açığa çıkardı.