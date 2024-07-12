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Haberler Galeri CHP'nin tiyatroculara zulmü devam ediyor! Mobbinglerine dayanamayan beş tiyatrocu daha istifa etti "Çay ocağında bulaşık yıkadım"
Giriş Tarihi: 12.07.2024 07:42 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 07:47

CHP'nin tiyatroculara zulmü devam ediyor! Mobbinglerine dayanamayan beş tiyatrocu daha istifa etti "Çay ocağında bulaşık yıkadım"

Tarsus Belediyesi'nde başkanlık değişiminin ardından Tarsus Şehir Tiyatrosu'nda ciddi kriz yaşanmıştı. CHP'li Başkan Ali Boltaç'ın mobbinglerine dayanamayan beş tiyatrocu daha istifa etti. İstifa edenlerden biri olan Yahya Okat, "Bizi ekip olarak başka birimlere sürdüler. Ben odacı olarak belediyeye bağlı sağlık işleri müdürlüğünde görevlendirildim. Temizlik yaptım. Çay ocağında bulaşık yıkadım. Çok büyük mobbinge maruz kaldık" dedi.

Tuba KALÇIK
CHP’nin tiyatroculara zulmü devam ediyor! Mobbinglerine dayanamayan beş tiyatrocu daha istifa etti Çay ocağında bulaşık yıkadım

MOBBİNGE DAYANAMADILAR

Tarsus Belediyesi'nde sular durulmuyor. Tarsus Belediye Başkanlığı'nın değişimiyle Tarsus Şehir Tiyatrosu'nda ciddi kriz yaşanmıştı. GÜNAYDIN'a manşet olan bu kriz, daha da karmaşık bir hale geldi.

CHP’nin tiyatroculara zulmü devam ediyor! Mobbinglerine dayanamayan beş tiyatrocu daha istifa etti Çay ocağında bulaşık yıkadım

Başkan Ali Boltaç'ın mobbinglerine daha fazla dayanamayan beş tiyatrocu daha istifa etti. Tarsus Belediyesi'nde yıllardır çok güzel oyunlara imza atan tiyatroculara insanlığa sığmayacak muamelede bulunan Boltaç ve ekibi elbette bunun hesabını er ya da geç Tarsus halkına verecektir.

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CHP’nin tiyatroculara zulmü devam ediyor! Mobbinglerine dayanamayan beş tiyatrocu daha istifa etti Çay ocağında bulaşık yıkadım

Tiyatrocular istifalarını kamuoyu ile paylaştılar.

CHP’nin tiyatroculara zulmü devam ediyor! Mobbinglerine dayanamayan beş tiyatrocu daha istifa etti Çay ocağında bulaşık yıkadım

Ben de tiyatro ekibinden Yahya Okat'ı, istifaya giden süreci konuşmak için aradım. "Tarsus Belediyesi tarafından çok büyük mobbinge maruz kaldık" diyen Okat, şöyle konuştu:

CHP’nin tiyatroculara zulmü devam ediyor! Mobbinglerine dayanamayan beş tiyatrocu daha istifa etti Çay ocağında bulaşık yıkadım

"Başkan değiştikten sonra yapılan ilk iş tiyatromuzun kapatılması oldu. Bizi ekip olarak başka birimlere sürgün ettiler. Ben odacı olarak belediyeye bağlı sağlık işleri müdürlüğünde görevlendirildim. Paspas yaptım, temizlik yaptım. Çay ocağında bulaşık yıkadım. Yaptığım işler benim zoruma gitmedi. Asıl zoruma giden şey, Ali Boltaç'ın bize karşı tavrı oldu."

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