Giriş Tarihi: 12.07.2024 07:42
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
07:47
CHP'nin tiyatroculara zulmü devam ediyor! Mobbinglerine dayanamayan beş tiyatrocu daha istifa etti "Çay ocağında bulaşık yıkadım"
Tarsus Belediyesi'nde başkanlık değişiminin ardından Tarsus Şehir Tiyatrosu'nda ciddi kriz yaşanmıştı. CHP'li Başkan Ali Boltaç'ın mobbinglerine dayanamayan beş tiyatrocu daha istifa etti. İstifa edenlerden biri olan Yahya Okat, "Bizi ekip olarak başka birimlere sürdüler. Ben odacı olarak belediyeye bağlı sağlık işleri müdürlüğünde görevlendirildim. Temizlik yaptım. Çay ocağında bulaşık yıkadım. Çok büyük mobbinge maruz kaldık" dedi.