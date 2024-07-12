CHP'nin tiyatroculara zulmü devam ediyor! Mobbinglerine dayanamayan beş tiyatrocu daha istifa etti "Çay ocağında bulaşık yıkadım"

"Başkan değiştikten sonra yapılan ilk iş tiyatromuzun kapatılması oldu. Bizi ekip olarak başka birimlere sürgün ettiler. Ben odacı olarak belediyeye bağlı sağlık işleri müdürlüğünde görevlendirildim. Paspas yaptım, temizlik yaptım. Çay ocağında bulaşık yıkadım. Yaptığım işler benim zoruma gitmedi. Asıl zoruma giden şey, Ali Boltaç'ın bize karşı tavrı oldu."