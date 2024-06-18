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Haberler Galeri Çiçeği bununda çift Gamze Özçelik ve Reshad Strik'ten Tanzanya karesi! Balayı yerine yardıma gitmişlerdi...
Giriş Tarihi: 18.06.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 14:05

Çiçeği bununda çift Gamze Özçelik ve Reshad Strik'ten Tanzanya karesi! Balayı yerine yardıma gitmişlerdi...

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu ve eski oyuncu Gamze Özçelik'in ünlü belgesel sunucusu Reshad Strik ile sürpriz nikahı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Eski yaşantısına sünger çeken ve maneviyata yönelen, yaptığı yardımlarla gönülleri fetheden Gamze Özçelik'in evlendiği haberi hayranlarını oldukça sevindirdi. Nikahında tercih ettiği gelinlikle hayran bırakan Gamze Özçelik'in zarafeti adeta büyüledi. Artık Gamze Özçelik Strik olan sevilen ismin eşi Reshad Strik nikah sonrası balayı yerine yardım çalışmalarında katılmak üzere Tanzanya'ya gitmişti. Çiçeği burnunda çift Gamze Özçelik ve Reshad Strik'ten Tanzanya karesi geldi...

Çiçeği bununda çift Gamze Özçelik ve Reshad Strik’ten Tanzanya karesi! Balayı yerine yardıma gitmişlerdi...

Sürpriz bir nikahla hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti, balayı yerine Tanzanya'ya gitmişti. İhtiyaç sahiplerine yardım götüren Özçelik ve Strik, Kurban Bayramı'nı bölgede geçiriyor.

Çiçeği bununda çift Gamze Özçelik ve Reshad Strik’ten Tanzanya karesi! Balayı yerine yardıma gitmişlerdi...

Çiçeği burnunda çift Gamze Özçelik ve Reshad Strik'ten Tanzanya karesi geldi...

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Çiçeği bununda çift Gamze Özçelik ve Reshad Strik’ten Tanzanya karesi! Balayı yerine yardıma gitmişlerdi...

Oyunculuğu bırakan Gamze Özçelik, kurduğu dernekle ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ediyor. Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ile evlenen Özçelik, balayına gitmek yerine Tanzanya'ya yardım götürmeyi tercih etti.

Çiçeği bununda çift Gamze Özçelik ve Reshad Strik’ten Tanzanya karesi! Balayı yerine yardıma gitmişlerdi...

BİRLİKTE FİDAN DİKTİLER

Gösterişten uzak sade bir nikah töreniyle evlenen çift, dün Tanzanya'ya uçarak yardım dağıtmaya başladı. İki sevilen isim, Kurban Bayramı'nı da Tanzanya'da geçiriyor. İkili Hz. Hatice Külliyesi'nde birlikte fidan dikmeyi de ihmal etmedi. O anları Instagram hesabından yayınlayan Özçelik, eşini etiketleyerek kırmızı kalp koydu.

Çiçeği bununda çift Gamze Özçelik ve Reshad Strik’ten Tanzanya karesi! Balayı yerine yardıma gitmişlerdi...

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu ve eski oyuncu Gamze Özçelik'in ünlü belgesel sunucusu Reshad Strik ile sürpriz evliliği konuşulmaya devam ediyor.

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