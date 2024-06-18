Giriş Tarihi: 18.06.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
14:05
Çiçeği bununda çift Gamze Özçelik ve Reshad Strik'ten Tanzanya karesi! Balayı yerine yardıma gitmişlerdi...
Umuda Koşanlar Derneği kurucusu ve eski oyuncu Gamze Özçelik'in ünlü belgesel sunucusu Reshad Strik ile sürpriz nikahı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Eski yaşantısına sünger çeken ve maneviyata yönelen, yaptığı yardımlarla gönülleri fetheden Gamze Özçelik'in evlendiği haberi hayranlarını oldukça sevindirdi. Nikahında tercih ettiği gelinlikle hayran bırakan Gamze Özçelik'in zarafeti adeta büyüledi. Artık Gamze Özçelik Strik olan sevilen ismin eşi Reshad Strik nikah sonrası balayı yerine yardım çalışmalarında katılmak üzere Tanzanya'ya gitmişti. Çiçeği burnunda çift Gamze Özçelik ve Reshad Strik'ten Tanzanya karesi geldi...