Çiçeği burnunda anne Özge Özder olumsuz yorumlara isyan etti! Özge Özder'den takipçilerine 'Rahatsız olan takip etmesin' çıkışı!

Son dönemde rol aldığı Sadakatsiz dizisindeki Derya rolüyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Özge Özder, müzisyen Sinan Güleryüz ile Temmuz 2018'de nikah masasına oturdu. Mutlu evliliğiyle dikkat çeken Özge Özder (43) ile Sinan Güleryüz (35), yaklaşık bir buçuk ay önce anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Bir kız bebekleri dünyaya gelen çift, kızlarına Eva Luna ismini verdi. Bebeğiyle sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Özge Özder, takipçilerinin son paylaşımına yaptığı olumsuz yorumlarına isyan etti. Özder, "Görüntülerden rahatsız olanlar takip etmeyebilir" diyerek takipçilerine resti çekti.