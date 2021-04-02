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Haberler Galeri Çiçeği burnunda anne Özge Özder olumsuz yorumlara isyan etti! Özge Özder'den takipçilerine 'Rahatsız olan takip etmesin' çıkışı!
Giriş Tarihi: 02.04.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 10:34

Çiçeği burnunda anne olumsuz yorumlara ! 'den takipçilerine 'Rahatsız olan takip etmesin' çıkışı!

Son dönemde rol aldığı dizisindeki Derya rolüyle adından söz ettiren ünlü oyuncu , müzisyen ile Temmuz 2018'de nikah masasına oturdu. Mutlu evliliğiyle dikkat çeken (43) ile Sinan Güleryüz (35), yaklaşık bir buçuk ay önce anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Bir kız bebekleri dünyaya gelen çift, kızlarına ismini verdi. Bebeğiyle sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Özge Özder, takipçilerinin son paylaşımına yaptığı olumsuz yorumlarına . Özder, "Görüntülerden rahatsız olanlar takip etmeyebilir" diyerek takipçilerine resti çekti.

Çiçeği burnunda anne Özge Özder olumsuz yorumlara isyan etti! Özge Özder'den takipçilerine 'Rahatsız olan takip etmesin' çıkışı!

Son dönemde rol aldığı dizisindeki Derya rolüyle adından söz ettiren ünlü oyuncu , müzisyen ile Temmuz 2018'de nikah masasına oturmuştu.

Çiçeği burnunda anne Özge Özder olumsuz yorumlara isyan etti! Özge Özder'den takipçilerine 'Rahatsız olan takip etmesin' çıkışı!

Mutlu evliliğiyle dikkat çeken (43) ile (35), yaklaşık bir buçuk ay önce anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

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Çiçeği burnunda anne Özge Özder olumsuz yorumlara isyan etti! Özge Özder'den takipçilerine 'Rahatsız olan takip etmesin' çıkışı!

Doğum yapmasının ardından setlere geri dönen ünlü oyuncu , kızıyla sık sık paylaşımda bulunuyor.

Çiçeği burnunda anne Özge Özder olumsuz yorumlara isyan etti! Özge Özder'den takipçilerine 'Rahatsız olan takip etmesin' çıkışı!

Ünlü oyuncunun kızıyla verdiği pozlara güzel yorumlar gelirken bazı sosyal medya kullanıcıları ise olumsuz yorumlarda bulundu.

Çiçeği burnunda anne Özge Özder olumsuz yorumlara isyan etti! Özge Özder'den takipçilerine 'Rahatsız olan takip etmesin' çıkışı!

Özder, yapılan olumsuz yorumlara .

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