Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal sabahlığı ile poz verdi! Sinem Kobal’ın duru güzelliğine övgüler yağdı...

Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda kızları Lalin'i kucaklarına alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, mutluluklarıyla sanat dünyasının sayılı çiftleri arasında yer alıyor. Sosyal medyanın markajında olan genç anne Sinem Kobal doğal halleri övgü toplamaya devam ediyor. Kızına kendi bakan Sinem Kobal kısa sürede verdiği doğum kiloları ile dikkat çekerken makyajsız güzelliğiyle de adeta meydan okuyor. İşte doğal güzel Sinem Kobal'ın yeni pozu... Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sabahlığı ile poz veren Sinem Kobal'ın makyajsız hali övgü topladı. Annelik Sinem Kobal'a çok yakıştı. Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal kısa sürede kurtulduğu doğum kiloları ile şaşkınlık yaratmış sırrı merak konusu olmuştu. Sinem Kobal'ın doğum sonrası fotoğraflarına övgüler yağarken herkes güzel oyuncunun bu kadar kısa sürede nasıl zayıfladığını öğrenmek için can attı. Fit hali ile dikkat çeken Sinem Kobal'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı. İşte doğum kilolarını kısa sürede veren Sinem Kocal'ın zayıflama sırrı... Kısa süre önce doğum yapmasına rağmen kısa sürede eski formuna kavuştuğu bir pozu Instagram'da paylaşan Sinem Kobal, online spor dersleri alarak zayıflıyor. Kızı Lalin'i kucağına aldıktan sonra emzirme eğitimleri de alan oyuncu, fazla kilolarından kurtulmak için de online spor derslere başladı. Pandemi dönemi nedeniyle evden dışarı çıkmayan Kobal, spor hocasıyla internet üzerinden eğitim alıyor. Antremanlarını evinde yapan ünlü oyuncu, ayrıca beslenmesine de dikkat ediyor. Kızını emziren oyuncu, bir uzman tarafından verilen özel diyeti uyguluyor. Ünlü güzellerin doğal hallerini sizin için derledik...