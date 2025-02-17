Giriş Tarihi: 17.02.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
10:01
Çifte kumrular aşk tatilinde! Oyuncu Rabia Soytürk ve mimar sevgilisi Samet Vuruşan'ın çok konuşulan pozları!
Uzun süredir mimar Samet Vuruşan ile birliktelik yaşayan oyuncu Rabia Soytürk, adından söz ettirmeye devam ediyor. Mutlu hallerini sosyal medya hesabından sık sık paylaşan güzel oyuncu, son olarak sevgilisi ile çıktığı Amsterdam tatilinden fotoğraf yayınladı. İkilinin tatlı hallerini gören takipçiler, Soytürk'ü beğeni yağmuruna tuttu.