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Haberler Galeri Çifte kumrular aşk tatilinde! Oyuncu Rabia Soytürk ve mimar sevgilisi Samet Vuruşan'ın çok konuşulan pozları!
Giriş Tarihi: 17.02.2025 10:01 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 10:01

Çifte kumrular aşk tatilinde! Oyuncu Rabia Soytürk ve mimar sevgilisi Samet Vuruşan'ın çok konuşulan pozları!

Uzun süredir mimar Samet Vuruşan ile birliktelik yaşayan oyuncu Rabia Soytürk, adından söz ettirmeye devam ediyor. Mutlu hallerini sosyal medya hesabından sık sık paylaşan güzel oyuncu, son olarak sevgilisi ile çıktığı Amsterdam tatilinden fotoğraf yayınladı. İkilinin tatlı hallerini gören takipçiler, Soytürk'ü beğeni yağmuruna tuttu.

Çifte kumrular aşk tatilinde! Oyuncu Rabia Soytürk ve mimar sevgilisi Samet Vuruşan’ın çok konuşulan pozları!

Duy Beni, Veda Mektubu, Kör Nokta gibi yapımlarla tanınan Rabia Soytürk başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Çifte kumrular aşk tatilinde! Oyuncu Rabia Soytürk ve mimar sevgilisi Samet Vuruşan’ın çok konuşulan pozları!

Soytürk, bir süredir aşk yaşadığı Samet Vuruşan'dan evlenme teklifi almıştı.

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Çifte kumrular aşk tatilinde! Oyuncu Rabia Soytürk ve mimar sevgilisi Samet Vuruşan’ın çok konuşulan pozları!

Çiftin bu anları ise yakın arkadaşları olan Sercan Yaşar tarafından paylaşmıştı.

Çifte kumrular aşk tatilinde! Oyuncu Rabia Soytürk ve mimar sevgilisi Samet Vuruşan’ın çok konuşulan pozları!

"O 'EVET' DEDİ"

Sercan Yaşar sosyal medya hesabından "O 'Evet' dedi" notuyla paylaşım yapmıştı.

Çifte kumrular aşk tatilinde! Oyuncu Rabia Soytürk ve mimar sevgilisi Samet Vuruşan’ın çok konuşulan pozları!

Oyuncu geçtiğimiz günlerde "Evlilik tarihini belirlemedik. Anın tadını çıkarmak istiyoruz" demişti.

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