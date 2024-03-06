Giriş Tarihi: 06.03.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
14:23
"Ciğerimizi yaktın iyi yürekli çocuk" 'Seksenler'in Zafer'i Efe Deprem'in ölümü sanat camiasını yasa boğdu!
Seksenler dizisinde 'Zafer' rolüyle tanınan oyuncu Efe Deprem'den acı haber geldi. 42 yaşındaki ünlü oyuncu dün akşam saatlerinde motosikleti ile trafik kazası geçirdi. Deprem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisi gibi oyuncu olan Burcu Altın ile evli olan Efe Deprem'in ölüm haberi ise sanat camiasını yasa boğdu. Özcan Deniz, İbrahim Büyükak ve Ceyhun Fersoy gibi oyuncular meslektaşlarına duygu dolu sözlerle veda etti.