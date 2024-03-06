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Haberler Galeri "Ciğerimizi yaktın iyi yürekli çocuk" 'Seksenler'in Zafer'i Efe Deprem'in ölümü sanat camiasını yasa boğdu!
Giriş Tarihi: 06.03.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 14:23

"Ciğerimizi yaktın iyi yürekli çocuk" 'Seksenler'in Zafer'i Efe Deprem'in ölümü sanat camiasını yasa boğdu!

Seksenler dizisinde 'Zafer' rolüyle tanınan oyuncu Efe Deprem'den acı haber geldi. 42 yaşındaki ünlü oyuncu dün akşam saatlerinde motosikleti ile trafik kazası geçirdi. Deprem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisi gibi oyuncu olan Burcu Altın ile evli olan Efe Deprem'in ölüm haberi ise sanat camiasını yasa boğdu. Özcan Deniz, İbrahim Büyükak ve Ceyhun Fersoy gibi oyuncular meslektaşlarına duygu dolu sözlerle veda etti.

Ciğerimizi yaktın iyi yürekli çocuk ’Seksenler’in Zafer’i Efe Deprem’in ölümü sanat camiasını yasa boğdu!

Seksenler dizisinde 'Zafer' rolüyle tanınan oyuncu Efe Deprem'den acı haber geldi. 42 yaşındaki Efe Deprem feci motosiklet kazasında hayatını kaybetti!

Ciğerimizi yaktın iyi yürekli çocuk ’Seksenler’in Zafer’i Efe Deprem’in ölümü sanat camiasını yasa boğdu!

Seksenler dizisinde 'Zafer' karakterine hayat veren Efe Deprem, dün akşam 19.30 sıralarında sahibi olduğu 41 ASH 753 plakalı motosikleti ile seyir halindeydi.

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Ciğerimizi yaktın iyi yürekli çocuk ’Seksenler’in Zafer’i Efe Deprem’in ölümü sanat camiasını yasa boğdu!

Mecidiyeköy yönünde E-5 üzerinde ilerleyen Deprem, Çağlayan Metrobüs durağına yaklaşık 300 metre kala bariyerlere çarptı.

Ciğerimizi yaktın iyi yürekli çocuk ’Seksenler’in Zafer’i Efe Deprem’in ölümü sanat camiasını yasa boğdu!

Olay yerine gelen ambulans tarafından ünlü oyuncuya ilk müdahale yapıldı ancak Efe Deprem, tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Ciğerimizi yaktın iyi yürekli çocuk ’Seksenler’in Zafer’i Efe Deprem’in ölümü sanat camiasını yasa boğdu!

Bir kız çocuğu babası olduğu öğrenilen depremin Karacaahmet Şakirin Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye'de toprağa verileceği öğrenildi.

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