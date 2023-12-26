Giriş Tarihi: 26.12.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 10:04

Çığlık 7'nin yönetmeni Christopher Landon da projeden çekildi! İki başrol oyuncusunun ayrılmasından ardından...

Gazze'deki sivilleri günlerdir bombalayarak katleden işgalci İsrail büyük bir insanlık kıyımına imza atıyor. Dünyaca ünlü isimler de, katliama karşı kalmıyor. Meksikalı oyuncu Melissa Barrera, Filistin'e destek mesajı yazmasının ardından 'Çığlık 7' filminin kadrosundan çıkarılmıştı. Barrera ile bir önceki filmde birlikte rol alan Amerikalı oyuncu Jenna Ortega da 'Çığlık' filminde yer almayacağını duyurarak kontratını sonlandırdı. 'Çığlık 7' filmine tepkiler sürerken, yönetmen Christopher Landon, yapımdan ayrıldığını açıkladı.