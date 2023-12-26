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Haberler Galeri Çığlık 7'nin yönetmeni Christopher Landon da projeden çekildi! İki başrol oyuncusunun ayrılmasından ardından...
Giriş Tarihi: 26.12.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 10:04

Çığlık 7'nin yönetmeni Christopher Landon da projeden çekildi! İki başrol oyuncusunun ayrılmasından ardından...

Gazze'deki sivilleri günlerdir bombalayarak katleden işgalci İsrail büyük bir insanlık kıyımına imza atıyor. Dünyaca ünlü isimler de, katliama karşı kalmıyor. Meksikalı oyuncu Melissa Barrera, Filistin'e destek mesajı yazmasının ardından 'Çığlık 7' filminin kadrosundan çıkarılmıştı. Barrera ile bir önceki filmde birlikte rol alan Amerikalı oyuncu Jenna Ortega da 'Çığlık' filminde yer almayacağını duyurarak kontratını sonlandırdı. 'Çığlık 7' filmine tepkiler sürerken, yönetmen Christopher Landon, yapımdan ayrıldığını açıkladı.

Çığlık 7’nin yönetmeni Christopher Landon da projeden çekildi! İki başrol oyuncusunun ayrılmasından ardından...

Meksikalı oyuncu Melissa Barrera, Filistin'e destek mesajı yazmasının ardından 'Çığlık 7' filminin kadrosundan çıkarılmıştı. Barrera ile bir önceki filmde birlikte rol alan Amerikalı oyuncu Jenna Ortega da 'Çığlık' filminde yer almayacağını duyurarak kontratını sonlandırdı.

Çığlık 7’nin yönetmeni Christopher Landon da projeden çekildi! İki başrol oyuncusunun ayrılmasından ardından...

Barrera'nın, "Çığlık 7" filminin kadrosundan Filistin'e destek veren paylaşımları nedeniyle çıkarıldı.

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Çığlık 7’nin yönetmeni Christopher Landon da projeden çekildi! İki başrol oyuncusunun ayrılmasından ardından...

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda Barrera, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermiş ve Batı medyasını "tek taraflı" olmakla suçlamıştı.

Çığlık 7’nin yönetmeni Christopher Landon da projeden çekildi! İki başrol oyuncusunun ayrılmasından ardından...

Meksikalı oyuncu Melissa Barrera, "En çok ihtiyacı olanlar için konuşmaya, barış ve güvenliği, insan hakları ve özgürlüğü savunmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Çığlık 7’nin yönetmeni Christopher Landon da projeden çekildi! İki başrol oyuncusunun ayrılmasından ardından...

JENNA ORTEGA TEPKİ GÖSTERDİ
Barrera'nın film kadrosundan çıkarılması tepkilere neden olurken, Hollywood yıldızı Jenna Ortega, rol arkadaşının Filistin paylaşımları nedeniyle kovulması üzerine, kendisinin de seride yer almayacağını açıklayarak kontratını sonlandırdı.

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