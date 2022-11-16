Giriş Tarihi: 16.11.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 10:42

Çılgın Bediş'in Banu'su estetik harikası oldu! Sonay Aydın'ı bir de şimdi görün...

Yayınlandığı dönem ilgi ile izlenen Çılgın Bediş dizisi oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyordu. Bir dönemin unutulmaz dizilerinden olan Çılgın Bediş'te Yonca Evcimik'in canlandırdığı Bediş karakterinin yakın arkadaşlarından Banu olarak hafızalara kazınan Sonay Aydın şimdi ne yapıyor? Çılgın Bediş'in Bunu'su Sonay Aydın dizi bittikten sonra İngiltere'ye yerleşti. Yaptırdığı estetik ameliyat sonrası bambaşka birine dönüşen Çılgın Bediş'in Banu'su son hali ile herkesi şaşırtıyor. İşte merak edenler için Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın değişimi…