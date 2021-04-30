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Haberler Galeri Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın estetikle bambaşka birine dönüştü! Bakın şimdi ne yapıyor?
Giriş Tarihi: 30.04.2021 15:21 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 15:29

'in 'su estetikle bambaşka birine dönüştü! Bakın şimdi ne yapıyor?

Yayınlandığı dönem ilgi ile izlenen dizisi oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyordu. Çılgın Bediş'in Bunu'su 'ın şimdi ne yaptığı merak konusu oldu. ''su Sonay Aydın dizi bittikten sonra 'ye yerleşti. Sadece fiziği değil, hayatı da bir anda değişen Sonay Aydın yaşadıklarını anlattı. Yaptırdığı ameliyat sonrası bambaşka birine dönüşen Çılgın Bediş'in Banu'su son haliyle herkesi şaşırtıyor. İşte merak edenler için Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın estetikle gelen değişimi…

Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın estetikle bambaşka birine dönüştü! Bakın şimdi ne yapıyor?

90'lı yılların kült gençlik dizisi 'teki saf karakterini canlandırıyordu. Artık 'de yaşayan Aydın son haliyle beğeni topluyor.

Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın estetikle bambaşka birine dönüştü! Bakın şimdi ne yapıyor?

1996-2001 yıllarında reyting rekorları kıran ''in ''su dizi bittikten sonra 'ye yerleşti.

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Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın estetikle bambaşka birine dönüştü! Bakın şimdi ne yapıyor?

Sadece fiziği değil, hayatı da bir anda değişen son halleriyle dikkat çekti. Koronavirüs sürecinde evine kapanan ünlü isim 'da aşı da oldu.

Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın estetikle bambaşka birine dönüştü! Bakın şimdi ne yapıyor?

Saç rengini değiştiren ve burun ameliyatı olan Aydın sık sık Türkiye'ye dönmek istediğini dile getiriyor.

Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın estetikle bambaşka birine dönüştü! Bakın şimdi ne yapıyor?

bir takipçisine verdiği yanıtta "İnşallah birkaç yıla Türkiye'deyim yeniden sektöre dönmek istiyorum" dedi.

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