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Haberler Galeri Çılgın Bediş'in Banu'su yaşadığı lüks hayatla dikkat çekiyor! Estetik harikası olan Sonay Aydın'ı görenler asla tanıyamıyor
Giriş Tarihi: 26.08.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022 09:52

Çılgın Bediş'in Banu'su yaşadığı lüks hayatla dikkat çekiyor! Estetik harikası olan Sonay Aydın'ı görenler asla tanıyamıyor

Bir dönemin unutulmaz dizilerinden olan Çılgın Bediş'te Yonca Evcimik'in canlandırdığı Bediş karakterinin yakın arkadaşlarından Banu olarak hafızalara kazınan Sonay Aydın şimdi ne yapıyor? Yayınlandığı dönem ilgi ile izlenen Çılgın Bediş dizisi oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyordu. Çılgın Bediş'in Bunu'su Sonay Aydın dizi bittikten sonra İngiltere'ye yerleşti. Yaptırdığı estetik ameliyat sonrası bambaşka birine dönüşen Çılgın Bediş'in Banu'su son hali ile herkesi şaşırtıyor. İşte merak edenler için Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın değişimi…

Çılgın Bediş’in Banu’su yaşadığı lüks hayatla dikkat çekiyor! Estetik harikası olan Sonay Aydın’ı görenler asla tanıyamıyor

90'lı yılların kült gençlik dizisi Çılgın Bediş'teki saf Banu karakterini Sonay Aydın canlandırıyordu. Artık İngiltere'de yaşayan Sonay Aydın son haliyle beğeni topluyor.

Çılgın Bediş’in Banu’su yaşadığı lüks hayatla dikkat çekiyor! Estetik harikası olan Sonay Aydın’ı görenler asla tanıyamıyor

1996-2001 yıllarında reyting rekorları kıran 'Çılgın Bediş'in 'Banu'su Sonay Aydın dizi bittikten sonra İngiltere'ye yerleşti.

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Çılgın Bediş’in Banu’su yaşadığı lüks hayatla dikkat çekiyor! Estetik harikası olan Sonay Aydın’ı görenler asla tanıyamıyor

Sadece fiziği değil, hayatı da bir anda değişen Sonay Aydın son halleriyle dikkat çekti.

Çılgın Bediş’in Banu’su yaşadığı lüks hayatla dikkat çekiyor! Estetik harikası olan Sonay Aydın’ı görenler asla tanıyamıyor

Saç rengini değiştiren ve burun ameliyatı olan Aydın sık sık Türkiye'ye dönmek istediğini dile getiriyor.

Çılgın Bediş’in Banu’su yaşadığı lüks hayatla dikkat çekiyor! Estetik harikası olan Sonay Aydın’ı görenler asla tanıyamıyor

Sonay Aydın bir takipçisine verdiği yanıtta "İnşallah birkaç yıla Türkiye'deyim yeniden sektöre dönmek istiyorum" demişti.

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