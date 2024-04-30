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Haberler Galeri "Çilleri yok muymuş?" Bahar'ın yıldızı Demet Evgar sıfır makyaj hali ile hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 30.04.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 11:44

"Çilleri yok muymuş?" Bahar'ın yıldızı Demet Evgar sıfır makyaj hali ile hayran bıraktı!

Ünlü oyuncu Demet Evgar, başrol olduğu 'Bahar' dizisiyle ekranlara bir döndü pir döndü! Geçtiğimiz Ağustos ayında 1 yaşına basan kızı Mavi ile anneliği tadan ve bir süre setlerden uzak kalan Demet Evgar yeni rolü ile hayranlarının kalbini bir kez daha fethetti! Sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başaran Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar'ın son olarak sıfır makyaj hali ilgi odağı oldu. Bahar'ın sarışın güzeli Demet Evgar'ın makyajsız haline beğeni ve yorum yağdı...

Çilleri yok muymuş? Bahar’ın yıldızı Demet Evgar sıfır makyaj hali ile hayran bıraktı!

Demet Evgar, 'Bahar' olarak hayranlarının bir kez daha beğenisini topladı! Güzel oyuncu yeni rolü ile sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başardı.

Çilleri yok muymuş? Bahar’ın yıldızı Demet Evgar sıfır makyaj hali ile hayran bıraktı!

Bahar dizisi uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'u bir araya getiriyor.

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Çilleri yok muymuş? Bahar’ın yıldızı Demet Evgar sıfır makyaj hali ile hayran bıraktı!

Ayça Üzüm'un senaryosunu üstlendiği dizide Bahar'ın hayatını yeniden inşa etme süreci işleniyor..

Çilleri yok muymuş? Bahar’ın yıldızı Demet Evgar sıfır makyaj hali ile hayran bıraktı!

Dizi de Bahar karakterinin eşini Timur'u ise Yargı dizisinden tanıdığımız Mehmet Yılmaz Ak canlandırıyor.

Çilleri yok muymuş? Bahar’ın yıldızı Demet Evgar sıfır makyaj hali ile hayran bıraktı!

Ünlü oyuncu Demet Evgar, başrol olduğu 'Bahar' dizisiyle ekranlara bir döndü pir döndü!

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