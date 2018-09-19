Herkes Bücür filmine şapka çıkardı

Macera dolu bir yolculuğa hazır olun!
Başrollerinde Berat Efe Parlar ve Seren Şirinci gibi isimlerin rol aldığı Bücür filminin yayına girmesi için geri sayım başladı. Birçok kişinin heyecanla beklediği film 21 Eylül'de vizyona giriyor.
BKM yapımı "Bücür" filmi, yönetmen Umut Kırca ve oyuncular Berat Efe Parlar, Seren Şirince, Seçkin Özdemir, Hamdi Kahraman, Ali Rıza Tanyeli, Taner Barlas ve Ümit Erdim'in aileleri ve sanat dünyasından dostlarının katıldığı bir gösterimle Etiler Alkent Cinecity sinemalarında gerçekleşti.