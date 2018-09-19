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Herkes filmine şapka çıkardı

Macera dolu bir yolculuğa hazır olun!

Başrollerinde Berat Efe Parlar ve Seren Şirinci gibi isimlerin rol aldığı filminin yayına girmesi için geri sayım başladı. Birçok kişinin heyecanla beklediği film 21 Eylül'de vizyona giriyor.

BKM yapımı "Bücür" filmi, yönetmen Umut Kırca ve oyuncular Berat Efe Parlar, Seren Şirince, , Hamdi Kahraman, Ali Rıza Tanyeli, Taner Barlas ve Ümit Erdim'in aileleri ve sanat dünyasından dostlarının katıldığı bir gösterimle Etiler Alkent Cinecity sinemalarında gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 19.09.2018 14:49 Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 15:24
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Herkes filmine şapka çıkardı
Herkes Bücür filmine şapka çıkardı

21 Eylül'de seyirciyle buluşacak olan, cin gibi zamane çocukların filmi ""ün gösteriminde kahkahalar havada uçuştu.

Filmin yönetmeni Umut Kırca ve oyuncuları Berat Efe Parlar, Seren Şirince, , Hamdi Kahraman, Ali Rıza Tanyeli, Taner Barlas ve Ümit Erdim'in yüksek enerjisi, gösterime renk kattı.

Başrol oyuncusu Berat Efe Parlar'ı, Güldüy Güldüy Çocuk programının minik starları da yalnız bıraktı. Berat Efe'ye şapka çıkaran minik starlar, eğlenceli dakikalar yaşattı.

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Herkes filmine şapka çıkardı
Herkes Bücür filmine şapka çıkardı

"GENÇLERİN ÖN PLANDA OLDUĞU BİR İŞ YAPMAK İSTEDİK"

Filmin yönetmeni Umut Kırca, heyecanını ve mutluluğunu şu sözlerle anlattı: "Gençlerin ön planda olduğu bir iş yapmak istedik. Hikayemiz, Berat Efe Parlar'ın ailesini bulma yolculuğunu anlatıyor. Ailesini ararken de başına gelen olayları anlatıyoruz. Güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum, umarım seyirci de beğenir. Gençlere yönelik bir iş yapmak benim için önemliydi, projemizi de bunun üzerine hazırladık. Hayırlı olsun".

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Herkes filmine şapka çıkardı
Herkes Bücür filmine şapka çıkardı

"BİRBİRİMİZİ İLK GÜNDEN BERİ TANIYOR GİBİYİZ"

Berat Efe Parlar'ın filmde yol arkadaşı olan Seren Şirince: "İlk günden beri ekiple birbirimizi tanıyor gibiydik. Bu enerjinin de seyirciye geçeceğini düşünüyorum. Mutluyuz ve çok heyecanlıyız".

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Herkes filmine şapka çıkardı
Herkes Bücür filmine şapka çıkardı

"KİLO ALDIM, MUTSUZUM!"

Filmin kötü ve bir o kadar da beceriksiz mafyasını canlandıran Ali Rıza Tanyeli: "Biz Hamdi ile kötü adamları canlandırdık. Filmde koşacağımızı biliyorduk. Kilo veririz diye düşündük ama koşarken Hamdi 2 kilo vermiş, ben iki kilo aldım. Bu durum beni biraz üzdü" dedi.

AKSİYON 'DEN SORULUR!

Seçkin Özdemir ise: "Keyifli bir aile macerası çekmeye çalıştık. Ailelerin ve çocukların izlerken gerçekten keyif alacağı bir film oldu. Daha öncesinde birçok çocuk filmi yapıldı ama 'ün aksiyonu daha bol. O bakımdan daha dikkat çekici olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Herkes filmine şapka çıkardı
Herkes Bücür filmine şapka çıkardı

"ROLÜMÜ ÇOK FAZLA BENİMSEDİM"

Taner Barlas: "Senaryoyu okuduğum zaman, rolümü çok fazla benimsedim. Beni çok cezbeden bir rol oldu. Bu yüzden de köpeklerle yakın olmayı, yaz gününde palto giymeyi tercih etti. İnanarak çalıştık. Umarım beğenir ve keyif alırsınız".

ÜMİT ERDİM: "SEÇKİN'İN O SERT BAKIŞLARI ARASINDA ÇALIŞMAK ZORDU!"

Ümit Erdim: "Filmin çok güzel olduğu kesin ama film çekilirken hiç eğlenmedim keyif almadım. Çünkü sette çok karizmatik bir adam vardı. Evet o . Ben sette benden daha karizmatik birisi olunca rahatsız oluyorum. O yüzden huzurdum. Seçkin'in o sert bakışları arasında çalışmak zordu.

Cin gibi zamane çocuklarının filmi "" 21 Eylül'de sinemalarda!

KAYNAK: AA

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Herkes filmine şapka çıkardı
Herkes Bücür filmine şapka çıkardı
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Herkes filmine şapka çıkardı
Herkes Bücür filmine şapka çıkardı
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