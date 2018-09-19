Herkes Bücür filmine şapka çıkardı

"KİLO ALDIM, MUTSUZUM!"

Filmin kötü ve bir o kadar da beceriksiz mafyasını canlandıran Ali Rıza Tanyeli: "Biz Hamdi ile kötü adamları canlandırdık. Filmde koşacağımızı biliyorduk. Kilo veririz diye düşündük ama koşarken Hamdi 2 kilo vermiş, ben iki kilo aldım. Bu durum beni biraz üzdü" dedi.

AKSİYON SEÇKİN ÖZDEMİR'DEN SORULUR!

Seçkin Özdemir ise: "Keyifli bir aile macerası çekmeye çalıştık. Ailelerin ve çocukların izlerken gerçekten keyif alacağı bir film oldu. Daha öncesinde birçok çocuk filmi yapıldı ama Bücür'ün aksiyonu daha bol. O bakımdan daha dikkat çekici olduğunu düşünüyorum" dedi.