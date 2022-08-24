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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'unu bir de şimdi görün! Alp Eren Khamis yalkışıklı bir delikanlı oldu, mankenlere taş çıkardı!
Giriş Tarihi: 24.08.2022 07:20 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 10:37

Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'unu bir de şimdi görün! Alp Eren Khamis yalkışıklı bir delikanlı oldu, mankenlere taş çıkardı!

Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ'un başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinin Beton Orçun'u, kocaman bir delikanlı oldu. Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis, Çocuklar Duymasın'da annesi Gönül'ü canlandıran Zeyno Günenç'in sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile sık sık gündeme geliyor. Annesini küçük yaşta kaybeden Beton Orçun Alp Eren Khamis'in inanılmaz değişimi dikkat çekti. Mankenlere taş çıkaran Alp Eren Khamis 'yok artık' dedirtti. İşte Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'in son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...

Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’unu bir de şimdi görün! Alp Eren Khamis yalkışıklı bir delikanlı oldu, mankenlere taş çıkardı!

Çocuklar Duymasın'ın sevilen çocuk karakteri 'Beton Orçun' Alp Eren Khamis şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu. Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'in değişimi dikkat çekti. Mankenlere taş çıkaran Alp Eren Khamis 'yok artık' dedirtti. Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis şimdilerde 19 yaşında...

Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’unu bir de şimdi görün! Alp Eren Khamis yalkışıklı bir delikanlı oldu, mankenlere taş çıkardı!

Çocuklar Duymasın'da annesi Gönül'ü canlandıran Zeyno Günenç'in sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile sık sık gündeme gelen Alp Eren Khamis'in son hali ilgi odağı oldu.

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Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’unu bir de şimdi görün! Alp Eren Khamis yalkışıklı bir delikanlı oldu, mankenlere taş çıkardı!

Annesini küçük yaşta trafik kazası sonrası kaybeden Beton Orçun Alp Eren Khamis'i hiç bir zaman yalnız bırakmayan Zeyno Günenç'in paylaşımına beğeni yağdı.

Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’unu bir de şimdi görün! Alp Eren Khamis yalkışıklı bir delikanlı oldu, mankenlere taş çıkardı!

İşte Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'in son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...

Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’unu bir de şimdi görün! Alp Eren Khamis yalkışıklı bir delikanlı oldu, mankenlere taş çıkardı!

Çocuklar Duymasın'da annesi Gönül'ü canlandıran Zeyno Günenç'in sık sık sosyal medya hesabından paylaştığı Alp Eren Khamis'in son hali çok konuşuldu.

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