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Haberler Galeri Çocuktan al haberi! Ümit-Seda Erdim çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyetini ve ismini kızları Ses açıkladı!
Giriş Tarihi: 23.04.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 09:46

Çocuktan al haberi! Ümit-Seda Erdim çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyetini ve ismini kızları Ses açıkladı!

"Hayat Bilgisi" dizisinin 'Arif'i olarak ünlenen oyuncu Ümit Erdim, geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olacağını müjdelemişti. Erdim, şimdilerde 3 aylık hamile olan eşi Seda Erdim ve 3 yaşındaki kızı Ses ile Yeniköy'deydi. Yeniden anne-baba olmaya hazırlanan çift, "Ses'e kardeş geliyor, çok mutluyuz" dedi. Muhabirlerin "Cinsiyeti belli oldu mu?" sorusunun cevabını ise küçük Ses verdi. Ses, kardeşinin cinsiyetini ve adını bağırarak söyleyince anne-babasını şaşırttı. İşte Ümit Erdim-Seda Erdim çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti ve ismi...

Çocuktan al haberi! Ümit-Seda Erdim çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyetini ve ismini kızları Ses açıkladı!

Ekranların sevilen oyuncusu Ümit Erdim, çocukluk hayallerinin peşinden gitmiş ve pilotaj eğitimi alarak pilot olmuştu.

Çocuktan al haberi! Ümit-Seda Erdim çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyetini ve ismini kızları Ses açıkladı!

Bir süredir küçük uçaklarda pilotluk yapan Erdim, eğitimlerini tamamlayınca, hobi olarak uçak kullanmaya devam istiyor.

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Çocuktan al haberi! Ümit-Seda Erdim çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyetini ve ismini kızları Ses açıkladı!

"SES'İN ABLA OLDUĞU BÖLÜME GEÇİŞ YAPIYORUZ"

Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim, şimdilerde ikinci bebeğine hamile.

Çocuktan al haberi! Ümit-Seda Erdim çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyetini ve ismini kızları Ses açıkladı!

2017 yılında dünyaevine giren ünlü çift, 2018'de kızları Ses'i kucaklarına almışlardı. Ses abla oluyor.

Çocuktan al haberi! Ümit-Seda Erdim çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyetini ve ismini kızları Ses açıkladı!

Oyuncu, eşinin 14 haftalık hamile olduğu haberini 360 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından duyurmuştu.

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