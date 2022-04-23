Giriş Tarihi: 23.04.2022 09:41
Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
09:46
Çocuktan al haberi! Ümit-Seda Erdim çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyetini ve ismini kızları Ses açıkladı!
"Hayat Bilgisi" dizisinin 'Arif'i olarak ünlenen oyuncu Ümit Erdim, geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olacağını müjdelemişti. Erdim, şimdilerde 3 aylık hamile olan eşi Seda Erdim ve 3 yaşındaki kızı Ses ile Yeniköy'deydi. Yeniden anne-baba olmaya hazırlanan çift, "Ses'e kardeş geliyor, çok mutluyuz" dedi. Muhabirlerin "Cinsiyeti belli oldu mu?" sorusunun cevabını ise küçük Ses verdi. Ses, kardeşinin cinsiyetini ve adını bağırarak söyleyince anne-babasını şaşırttı. İşte Ümit Erdim-Seda Erdim çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti ve ismi...