"Çölde bir vaha gibi" Neslihan Atagül'ün Dubai pozları yürek hoplattı! Neslihan Atagül çöl tarzı ile tam not aldı!

Kocası başka kadınlarla sarmaş dolaş yakalanan Neslihan Atagül'ün dünya umrunda değil... Keyfi oldukça yerinde olan, hayatına ve evliliğine hiçbir şey olmamış gibi devam eden Neslihan Atagül son olarak soluğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde aldı...