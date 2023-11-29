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Haberler Galeri "Çölde bir vaha gibi" Neslihan Atagül'ün Dubai pozları yürek hoplattı! Neslihan Atagül çöl tarzı ile tam not aldı!
Giriş Tarihi: 29.11.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 11:57

"Çölde bir vaha gibi" Neslihan Atagül'ün Dubai pozları yürek hoplattı! Neslihan Atagül çöl tarzı ile tam not aldı!

Oyuncu çift Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül,geçtiğimiz aylarda ihanet haberleriyle magazinde gündem olmuştu. Kadir Doğulu'nun Çeşme'de çekilen, başka kadınlarla samimi görüntüleri ünlü çiftin boşanacağı haberlerini de beraberinde getirmişti. Her fırsatta ayrılık iddialarını sert bir dille reddeden ünlü çift hiçbir şey olmamışcasına evliliklerine devam etti. Öyle ki ikilinin keyfine diyecek yok. Son olarak Neslihan Atagül, Abu Dabi'de gerçekleşen Formula 1 yarışlarını izlemeye gitmişti. Sosyal medyadan takipçileriyle buluşan Neslihan Atagül'den çöl pozları geldi. Neslihan Atagül'ün Dubai pozlarına hayranlarından "Çölde bir vaha gibi" yorumları geldi... İşte güzelliğiyle hayran bırakan Neslihan Atagül çöl tarzı...

Çölde bir vaha gibi Neslihan Atagül’ün Dubai pozları yürek hoplattı! Neslihan Atagül çöl tarzı ile tam not aldı!

Kocası başka kadınlarla sarmaş dolaş yakalanan Neslihan Atagül'ün dünya umrunda değil... Keyfi oldukça yerinde olan, hayatına ve evliliğine hiçbir şey olmamış gibi devam eden Neslihan Atagül son olarak soluğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde aldı...

Çölde bir vaha gibi Neslihan Atagül’ün Dubai pozları yürek hoplattı! Neslihan Atagül çöl tarzı ile tam not aldı!

Abu Dabi'de gerçekleşen Formula 1 yarışlarını izlemeye giden Neslihan Atagül, sosyal medya paylaşımları yapmayı da ihmal etmedi.

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Çölde bir vaha gibi Neslihan Atagül’ün Dubai pozları yürek hoplattı! Neslihan Atagül çöl tarzı ile tam not aldı!

Son olarak sosyal medyadan takipçileriyle buluşan Neslihan Atagül'den çöl pozları geldi.

Çölde bir vaha gibi Neslihan Atagül’ün Dubai pozları yürek hoplattı! Neslihan Atagül çöl tarzı ile tam not aldı!

Neslihan Atagül'ün Dubai pozlarına hayranlarından "Çölde bir vaha gibi" yorumları geldi... İşte güzelliğiyle hayran bırakan Neslihan Atagül çöl tarzı...

Çölde bir vaha gibi Neslihan Atagül’ün Dubai pozları yürek hoplattı! Neslihan Atagül çöl tarzı ile tam not aldı!
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