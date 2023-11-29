"Çölde bir vaha gibi" Neslihan Atagül'ün Dubai pozları yürek hoplattı! Neslihan Atagül çöl tarzı ile tam not aldı!

Oyuncu çift Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül,geçtiğimiz aylarda ihanet haberleriyle magazinde gündem olmuştu. Kadir Doğulu'nun Çeşme'de çekilen, başka kadınlarla samimi görüntüleri ünlü çiftin boşanacağı haberlerini de beraberinde getirmişti. Her fırsatta ayrılık iddialarını sert bir dille reddeden ünlü çift hiçbir şey olmamışcasına evliliklerine devam etti. Öyle ki ikilinin keyfine diyecek yok. Son olarak Neslihan Atagül, Abu Dabi'de gerçekleşen Formula 1 yarışlarını izlemeye gitmişti. Sosyal medyadan takipçileriyle buluşan Neslihan Atagül'den çöl pozları geldi. Neslihan Atagül'ün Dubai pozlarına hayranlarından "Çölde bir vaha gibi" yorumları geldi... İşte güzelliğiyle hayran bırakan Neslihan Atagül çöl tarzı...