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Haberler Galeri Coşkun Sabah kirli çamaşırları ortaya döktü! Hülya Avşar ile aşk yaşamıştı... "Askerdeyken beni Tanju Çolak ile aldattı"
Giriş Tarihi: 08.07.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:37

Coşkun Sabah kirli çamaşırları ortaya döktü! Hülya Avşar ile aşk yaşamıştı... "Askerdeyken beni Tanju Çolak ile aldattı"

Coşkun Sabah'ın ihanet itirafı magazin gündemini salladı. Coşkun Sabah'ın Hülya Avşar'la ilgi yaptığı açıklama bomba etkisi yarattı. Bir dönemin en çok konuşulan ilişkisi olan Coşkun Sabah, Hülya Avşar aşkı usta sanatçının yıllar sonra yaptığı itiraflarla yeniden gündeme geldi. Usta sanatçı katıldığı YouTube kanalında bir dönem aşk yaşadığı Hülya Avşar hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Coşkun Sabah açıklamasında "Ben askerdeyken Hülya beni Tanju Çolak ile aldattı' dedi. İşte Coşkun Sabah'ın çok konuşulan Hülya Avşar, Tanju Çolak itirafı...

Coşkun Sabah kirli çamaşırları ortaya döktü! Hülya Avşar ile aşk yaşamıştı... Askerdeyken beni Tanju Çolak ile aldattı

YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Türk müziğinin usta sanatçısı Coşkun Sabah yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Yıllar önce Hülya Avşar'ın ihanetine uğrayan Coşkun Sabah, tüm kirli çamaşırları ortaya dökdü.

Coşkun Sabah kirli çamaşırları ortaya döktü! Hülya Avşar ile aşk yaşamıştı... Askerdeyken beni Tanju Çolak ile aldattı

Coşkun Sabah'ın ihanet itirafı magazin gündemini salladı. Coşkun Sabah'ın Hülya Avşar'la ilgi yaptığı açıklama bomba etkisi yarattı.

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Coşkun Sabah kirli çamaşırları ortaya döktü! Hülya Avşar ile aşk yaşamıştı... Askerdeyken beni Tanju Çolak ile aldattı

Bir dönemin en çok konuşulan ilişkisi olan Coşkun Sabah, Hülya Avşar aşkı usta sanatçının yıllar sonra yaptığı itiraflarla yeniden gündeme geldi.

Coşkun Sabah kirli çamaşırları ortaya döktü! Hülya Avşar ile aşk yaşamıştı... Askerdeyken beni Tanju Çolak ile aldattı

Usta sanatçı katıldığı YouTube kanalında bir dönem aşk yaşadığı Hülya Avşar hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. İşte Coşkun Sabah'ın çok konuşulan Hülya Avşar, Tanju Çolak itirafı...

Coşkun Sabah kirli çamaşırları ortaya döktü! Hülya Avşar ile aşk yaşamıştı... Askerdeyken beni Tanju Çolak ile aldattı

"ASKERDEYKEN İHANETİ DUYUNCA ÇOK ÜZÜLDÜM"

Coşkun Sabah, kendisine yöneltilen "Hülya Avşar seni Tanju Çolak'la aldattığında askerdeyken ne hissettin?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

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