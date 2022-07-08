Coşkun Sabah kirli çamaşırları ortaya döktü! Hülya Avşar ile aşk yaşamıştı... "Askerdeyken beni Tanju Çolak ile aldattı"

Giriş Tarihi: 08.07.2022 09:42
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
10:37
Coşkun Sabah'ın ihanet itirafı magazin gündemini salladı. Coşkun Sabah'ın Hülya Avşar'la ilgi yaptığı açıklama bomba etkisi yarattı. Bir dönemin en çok konuşulan ilişkisi olan Coşkun Sabah, Hülya Avşar aşkı usta sanatçının yıllar sonra yaptığı itiraflarla yeniden gündeme geldi. Usta sanatçı katıldığı YouTube kanalında bir dönem aşk yaşadığı Hülya Avşar hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Coşkun Sabah açıklamasında "Ben askerdeyken Hülya beni Tanju Çolak ile aldattı' dedi. İşte Coşkun Sabah'ın çok konuşulan Hülya Avşar, Tanju Çolak itirafı...