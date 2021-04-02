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Haberler Galeri Coşkun Sabah'ın kızı Roza bikinili pozları ile çok konuşulmuştu... Coşkun Sabah'tan kızı Roza hakkında yeni çıkış!
Giriş Tarihi: 01.04.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 10:40

'ın kızı Roza ile çok konuşulmuştu... Coşkun Sabah'tan kızı Roza hakkında yeni çıkış!

'ın Ceyda Okay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı yeniden gündem oldu. Coşkun Sabah'ın daha önce yurt dışında iyi paralara okuduğunu belirttiği kızı Roza Sabah ile çok konuşulmuştu. ile arasını açan pozlar hakkında "Ben İzmirli değilim Diyarbakırlıyım, neden sapık adamlar tuvaletinde elinde cep telefonu benim kızımın resmine baksın..." demesi tartışma yaratmıştı.Coşkun Sabah'tan kızı Roza Sabah'ın giyimi ile ilgili yeni çıkışı yine tartışma yaratacak türden oldu... İşte Armağan Çağlayan'a konuk olan Sabah hakkında söyledikleri...

Coşkun Sabah'ın kızı Roza bikinili pozları ile çok konuşulmuştu... Coşkun Sabah'tan kızı Roza hakkında yeni çıkış!

'ın Ceyda Okay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı yeniden gündem oldu.

Coşkun Sabah'ın kızı Roza bikinili pozları ile çok konuşulmuştu... Coşkun Sabah'tan kızı Roza hakkında yeni çıkış!

'ın daha önce yurt dışında iyi paralara okuduğunu belirttiği kızı ile çok konuşulmuştu.

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Coşkun Sabah'ın kızı Roza bikinili pozları ile çok konuşulmuştu... Coşkun Sabah'tan kızı Roza hakkında yeni çıkış!

'ın kızı ile arasını açan pozlar hakkında "Ben İzmirli değilim Diyarbakırlıyım, neden sapık adamlar tuvaletinde elinde cep telefonu benim kızımın resmine baksın..." demesi tartışma yaratmıştı.

Coşkun Sabah'ın kızı Roza bikinili pozları ile çok konuşulmuştu... Coşkun Sabah'tan kızı Roza hakkında yeni çıkış!

'tan kızı 'ın giyimi ile ilgili yeni çıkışı yine tartışma yaratacak türden oldu...

Coşkun Sabah'ın kızı Roza bikinili pozları ile çok konuşulmuştu... Coşkun Sabah'tan kızı Roza hakkında yeni çıkış!

İşte Armağan Çağlayan'a konuk olan 'ın kızı hakkında söyledikleri...

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