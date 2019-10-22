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  • Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova Şoray'a benzerliği ile dikkat çekmişti... Melki İpek Yalova'nın keşfedilme hikayesi şaşırttı!

'nın Müjgan'ı Şoray'a benzerliği ile dikkat çekmişti... Melki İpek Yalova'nın keşfedilme hikayesi şaşırttı!

'nın Müjgan'ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu başarılı oyunculuğu ile izleyiciden tam not aldı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Melike İpek Yalova'yı daha önce Muhteşem Yüz Yıl ve Karadayı dizilerinden de tanıyoruz. Melike İpek Yalova buğulu gözleri ve oyunculuktaki başarısı ile kısa sürede adını hafızalara kazımayı başardı. 'a benzerliği ile ilgi odağı olan Melike İpek Yalova ile ilgili bu gerçek sizi şaşırtacak. 1984 doğumlu olan Melike İpek Yalova gerçekte Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Mezuniyetin ardından İtalya Roma'ya gitmiş ve orada Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisi ile yapan Melike İpek Yalova'nın keşfedilme hikayesi Türkan Şoray'ın Azize'sini akıllara getirdi. Bir balıkçıda yemek yerken gelen teklifi Melika İpek Yalova şöyle anlattı : "Muhteşem Yüz yıl'ın yapımcısı Nermin hanım yanıma geldi 'Rol için sizi düşündük. Ne iş yapıyorsunuz hiç bilmiyorum ama bir ara bana uğrar mısınız?' dedi. Kartını bıraktı. Gittim, deneme çekimi yapıldı. Hepsinin onayı çıktı ve başladım." İşte sinemanın sultanı Türkan Şoray'a benzerliği ile dikkat çeken Bir Zamanlar 'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 22.10.2019 08:50 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 08:58
Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova Şoray'a benzerliği ile dikkat çekmişti... Melki İpek Yalova'nın keşfedilme hikayesi şaşırttı!

'nın Müjgan'ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu başarılı oyunculuğu ile izleyiciden tam not aldı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Melike İpek Yalova'yı daha önce Muhteşem Yüz Yıl ve Karadayı dizilerinden de tanıyoruz. Melike İpek Yalova buğulu gözleri ve oyunculuktaki başarısı ile kısa sürede adını hafızalara kazımayı başardı. 'a benzerliği ile ilgi odağı olan Melike İpek Yalova ile ilgili bu gerçek sizi şaşırtacak. 1984 doğumlu olan Melike İpek Yalova gerçekte Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Mezuniyetin ardından İtalya Roma'ya gitmiş ve orada Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisi ile yapan Melike İpek Yalova'nın keşfedilme hikayesi Türkan Şoray'ın Azize'sini akıllara getirdi. Bir balıkçıda yemek yerken gelen teklifi Melika İpek Yalova şöyle anlattı : "Muhteşem Yüz yıl'ın yapımcısı Nermin hanım yanıma geldi 'Rol için sizi düşündük. Ne iş yapıyorsunuz hiç bilmiyorum ama bir ara bana uğrar mısınız?' dedi. Kartını bıraktı. Gittim, deneme çekimi yapıldı. Hepsinin onayı çıktı ve başladım." İşte sinemanın sultanı Türkan Şoray'a benzerliği ile dikkat çeken Bir Zamanlar 'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova ve sizin için derlediğimiz ...

Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova Şoray'a benzerliği ile dikkat çekmişti... Melki İpek Yalova'nın keşfedilme hikayesi şaşırttı!

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Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova Şoray'a benzerliği ile dikkat çekmişti... Melki İpek Yalova'nın keşfedilme hikayesi şaşırttı!

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Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova Şoray'a benzerliği ile dikkat çekmişti... Melki İpek Yalova'nın keşfedilme hikayesi şaşırttı!

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Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova Şoray'a benzerliği ile dikkat çekmişti... Melki İpek Yalova'nın keşfedilme hikayesi şaşırttı!

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Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova Şoray'a benzerliği ile dikkat çekmişti... Melki İpek Yalova'nın keşfedilme hikayesi şaşırttı!

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Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova Şoray'a benzerliği ile dikkat çekmişti... Melki İpek Yalova'nın keşfedilme hikayesi şaşırttı!

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