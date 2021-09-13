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Haberler Galeri Çukurova'nın güzel Züleyha'sı çocukluk fotoğrafı ile hayran bıraktı! İşte Hilal Altınbilek'in çocukluk hali...
Giriş Tarihi: 13.09.2021 07:20 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 07:24

Çukurova'nın güzel Züleyha'sı çocukluk fotoğrafı ile hayran bıraktı! İşte Hilal Altınbilek'in çocukluk hali...

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm ile geçtiğimiz hafta yeni sezonuna start verdi. İzleyiciyi ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın 103. bölümüne hayat verdiği Züleyha ile damga vuran Hilal Altınbilek performansı ile de tam not aldı. "Bir Zamanlar Çukurova"da Züleyha karakteri ile gönülleri fetheden Hilal Altınbilek geçtiğimiz günlerde yeni aşkı Metin Hara ile el ele görüntülenmişti. Aşkları belgelenen Hilal Altınbilek ile Metin Hara çifti ilgi odağı olmuştu. Başarılı performansı ile Bir Zamanlar Çukurova'da göz dolduran Hilal Altınbilek özel hayatı ile oldukça merak ediliyor. Ünü ülke sınırlarını aşan Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'i sosyal medyada 1 milyon kişi takip ediyor. Çukurova'nın güzeli Hilal Altınbilek çocukluk fotoğrafı ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Hilal Altınbilek'in çocukluk halini görenler "Daha küçüklükten belliymiş" demeden edemedi...

Çukurova’nın güzel Züleyha’sı çocukluk fotoğrafı ile hayran bıraktı! İşte Hilal Altınbilek’in çocukluk hali...

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm ile geçtiğimiz hafta yeni sezonuna start verdi. İzleyiciyi ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın 103. bölümüne hayat verdiği Züleyha ile damga vuran Hilal Altınbilek performansı ile de tam not aldı.

Çukurova’nın güzel Züleyha’sı çocukluk fotoğrafı ile hayran bıraktı! İşte Hilal Altınbilek’in çocukluk hali...

"Bir Zamanlar Çukurova"da Züleyha karakteri ile gönülleri fetheden Hilal Altınbilek geçtiğimiz günlerde yeni aşkı Metin Hara ile el ele görüntülenmişti. Aşkları belgelenen Hilal Altınbilek ile Metin Hara çifti ilgi odağı olmuştu.

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Çukurova’nın güzel Züleyha’sı çocukluk fotoğrafı ile hayran bıraktı! İşte Hilal Altınbilek’in çocukluk hali...

Başarılı performansı ile Bir Zamanlar Çukurova'da göz dolduran Hilal Altınbilek özel hayatı ile oldukça merak ediliyor. Ünü ülke sınırlarını aşan Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'i sosyal medyada 1 milyon kişi takip ediyor.

Çukurova’nın güzel Züleyha’sı çocukluk fotoğrafı ile hayran bıraktı! İşte Hilal Altınbilek’in çocukluk hali...

Çukurova'nın güzeli Hilal Altınbilek çocukluk fotoğrafı ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Hilal Altınbilek'in çocukluk halini görenler "Daha küçüklükten belliymiş" demeden edemedi...

Çukurova’nın güzel Züleyha’sı çocukluk fotoğrafı ile hayran bıraktı! İşte Hilal Altınbilek’in çocukluk hali...

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