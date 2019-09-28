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  • Çukur'un Akın Koçovalı'sı Burak Dadak şaşırttı! Genç oyuncu Burak Dadak hakkındaki gerçeği duyanlar inanamadı...

'un 'sı şaşırttı! Genç oyuncu Burak Dadak hakkındaki gerçeği duyanlar inanamadı...

Ekranların beğenilen dizisi 'un 3. sezonunda oyuncu kadrosuna yeni isimler katıldı. Bunlardan biri de Çukur'da karakterine hayat veren genç oyuncu . Uzun süredir Akın Koçovalı'nın kim olacağı merak ediliyordu. Birçok ismin olacağı yönünde haberler çıktı. Sonuç olarak Akın Koçovalı karakteri Burak Dadak'ın oldu. Genç yaşına rağmen birçok dizi ve filmde yer alan Burak Dadak gelecek vaad eden yeni nesil oyunculardan. Çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerinde Atv'nin fenomen olmuş dizisi 'i de ekleyen oyuncu Çukur dizisinden önce Gülperi dizisinde Hasan karakteri ile izleyiciden tam not almıştı. Burak Dadak Muhteşem yüzyıl Kösem dizisinde Şehzade Mehmet, dizisinde 2. Keykubat rollerinde oynamıştır. son dönemin en çok merak edilen isimlerinden olmayı başardı. Burak Dadak ile internette en çok aratılan ve merak edilenlerden biri de yaşı. Çukur'un başına geçmek için tüm ailesini yok etmeyi göze alan Akın Koçovalı'sı Burak Dadak'ın yaşını duyan hayranları çok şaşırıyor. İşte Çukur'un Akın Koçovalı'sı ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 28.09.2019 17:27 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 17:38
Çukur'un Akın Koçovalı'sı Burak Dadak şaşırttı! Genç oyuncu Burak Dadak hakkındaki gerçeği duyanlar inanamadı...

Ekranların beğenilen dizisi 'un 3. sezonunda oyuncu kadrosuna yeni isimler katıldı. Bunlardan biri de Çukur'da karakterine hayat veren genç oyuncu . Uzun süredir Akın Koçovalı'nın kim olacağı merak ediliyordu. Birçok ismin olacağı yönünde haberler çıktı. Sonuç olarak Akın Koçovalı karakteri Burak Dadak'ın oldu. Genç yaşına rağmen birçok dizi ve filmde yer alan Burak Dadak gelecek vaad eden yeni nesil oyunculardan. Çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerinde Atv'nin fenomen olmuş dizisi 'i de ekleyen oyuncu Çukur dizisinden önce Gülperi dizisinde Hasan karakteri ile izleyiciden tam not almıştı. Burak Dadak Muhteşem yüzyıl Kösem dizisinde Şehzade Mehmet, dizisinde 2. Keykubat rollerinde oynamıştır. son dönemin en çok merak edilen isimlerinden olmayı başardı. Burak Dadak ile internette en çok aratılan ve merak edilenlerden biri de yaşı. Çukur'un başına geçmek için tüm ailesini yok etmeyi göze alan Akın Koçovalı'sı Burak Dadak'ın yaşını duyan hayranları çok şaşırıyor. İşte Çukur'un Akın Koçovalı'sı ve sizin için derlediğimiz ...

Çukur'un Akın Koçovalı'sı Burak Dadak şaşırttı! Genç oyuncu Burak Dadak hakkındaki gerçeği duyanlar inanamadı...

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

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Çukur'un Akın Koçovalı'sı Burak Dadak şaşırttı! Genç oyuncu Burak Dadak hakkındaki gerçeği duyanlar inanamadı...
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Çukur'un Akın Koçovalı'sı Burak Dadak şaşırttı! Genç oyuncu Burak Dadak hakkındaki gerçeği duyanlar inanamadı...

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

Çukur'un Akın Koçovalı'sı Burak Dadak şaşırttı! Genç oyuncu Burak Dadak hakkındaki gerçeği duyanlar inanamadı...
Çukur'un Akın Koçovalı'sı Burak Dadak şaşırttı! Genç oyuncu Burak Dadak hakkındaki gerçeği duyanlar inanamadı...

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

Çukur'un Akın Koçovalı'sı Burak Dadak şaşırttı! Genç oyuncu Burak Dadak hakkındaki gerçeği duyanlar inanamadı...
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