Çukur'un Akın Koçovalı'sı Burak Dadak şaşırttı! Genç oyuncu Burak Dadak hakkındaki gerçeği duyanlar inanamadı...

Ekranların beğenilen dizisi Çukur'un 3. sezonunda oyuncu kadrosuna yeni isimler katıldı. Bunlardan biri de Çukur'da Akın Koçovalı karakterine hayat veren genç oyuncu Burak Dadak. Uzun süredir Akın Koçovalı'nın kim olacağı merak ediliyordu. Birçok ismin Çukur'un Akın koçovalı'sı olacağı yönünde haberler çıktı. Sonuç olarak Akın Koçovalı karakteri Burak Dadak'ın oldu. Genç yaşına rağmen birçok dizi ve filmde yer alan Burak Dadak gelecek vaad eden yeni nesil oyunculardan. Çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerinde Atv'nin fenomen olmuş dizisi Ezel'i de ekleyen oyuncu Çukur dizisinden önce Gülperi dizisinde Hasan karakteri ile izleyiciden tam not almıştı. Burak Dadak Muhteşem yüzyıl Kösem dizisinde Şehzade Mehmet, Diriliş Ertuğrul dizisinde 2. Keykubat rollerinde oynamıştır. Çukur'un Akın Koçovalı'sı Burak Dadak son dönemin en çok merak edilen isimlerinden olmayı başardı. Burak Dadak ile internette en çok aratılan ve merak edilenlerden biri de yaşı. Çukur'un başına geçmek için tüm ailesini yok etmeyi göze alan Akın Koçovalı'sı Burak Dadak'ın yaşını duyan hayranları çok şaşırıyor. İşte Çukur'un Akın Koçovalı'sı Burak Dadak'ın yaşı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yaşları...