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Haberler Galeri Çukur'un 'Kemal'i olarak gönüllere taht kurdu! Uğur Yıldıran ve Hadise yıllar önce… Bu hali bildiğiniz gibi değil!
Giriş Tarihi: 09.05.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 16:42

Çukur'un 'Kemal'i olarak gönüllere taht kurdu! Uğur Yıldıran ve Hadise yıllar önce… Bu hali bildiğiniz gibi değil!

Uğur Yıldıran'ın hayatı merak konusu oldu. Takipçileri Uğur Yıldıran hakkında araştırma yaparken öğrendikleri karşında çok şaşırdılar. Çukur dizisinde Kemal rolüne hayat veren Uğur Yıldıran, meğer 2009'daki Eurovision yarışmasında Hadise'nin arkasında dans edenlerden biriymiş. Uğur Yıldıran'ın, ünlü şarkıcı Hadise ile olan görüntüleri ortalığı kasıp kavurdu. Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran'ın aslında hem dansçı hem oyuncu olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. Ünlü oyuncunun Hadise ile dans görüntüleri ağızları açık bıraktı, Uğur Yıldıran'ın değişimine ve dans şovuna inanamayacaksınız…

Çukur’un ’Kemal’i olarak gönüllere taht kurdu! Uğur Yıldıran ve Hadise yıllar önce… Bu hali bildiğiniz gibi değil!

Uğur Yıldıran özel hayatında bambaşka biri. Uğur Yıldıran'ın aynı zamanda dansçı olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. Uğur Yıldıran'ın 2009'daki Eurovision yarışmasında Hadise'nin arkasında dans ettiğini görenler şoke oluyor. İşte merak edenler için Uğur Yıldıran ve diğer ünlü isimlerin meslekleri…

Çukur’un ’Kemal’i olarak gönüllere taht kurdu! Uğur Yıldıran ve Hadise yıllar önce… Bu hali bildiğiniz gibi değil!

UĞUR YILDIRAN

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Çukur’un ’Kemal’i olarak gönüllere taht kurdu! Uğur Yıldıran ve Hadise yıllar önce… Bu hali bildiğiniz gibi değil!

Uğur Yıldıran, meğer 2009'daki Eurovision yarışmasında Hadise'nin arkasında dans edenlerden biriymiş.

Çukur’un ’Kemal’i olarak gönüllere taht kurdu! Uğur Yıldıran ve Hadise yıllar önce… Bu hali bildiğiniz gibi değil!
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Çukur’un ’Kemal’i olarak gönüllere taht kurdu! Uğur Yıldıran ve Hadise yıllar önce… Bu hali bildiğiniz gibi değil!
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