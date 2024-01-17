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Haberler Galeri Cüneyt Arkın’ın miras davasında Nuri Alço tanık oldu “Kayınpederi olmasa geçinemezdi”
Giriş Tarihi: 17.01.2024 12:26 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 12:30

Cüneyt Arkın’ın miras davasında Nuri Alço tanık oldu “Kayınpederi olmasa geçinemezdi”

Yeşilçam'ın usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır'ın mirastan mal kaçırdıkları ve pay alamadığı iddiasıyla babasının eşi Betül Cüreklibatır ve iki erkek kardeşine açtığı davada Nuri Alço tanık olarak dinlendi. Alço, Yeşilçam aktörlerinin yüksek bir gelir elde etmediğini belirterek "Kayınpederi olmasaydı geçinmesi mümkün değildi" dedi.

Deniz YUSUFOĞLU
Cüneyt Arkın’ın miras davasında Nuri Alço tanık oldu “Kayınpederi olmasa geçinemezdi”

Haziran 2022'de hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır, babasının eşi Betül Cüreklibatır'a ve kardeşleri Murat Cüreklibatır, Kaan Polat Cüreklibatır'a mirastan mal kaçırdıklarını, kendisinin pay alamadığını iddia ederek dava açmıştı.

Cüneyt Arkın’ın miras davasında Nuri Alço tanık oldu “Kayınpederi olmasa geçinemezdi”

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davacı Filiz Cüreklibatır ile davalı Betül Cüreklibatır ve taraf avukatları katıldı. Davada Filiz Cüreklibatır'ın eski eşi Yalçın Canlı tanık olarak dinlendi. Canlı, Filiz Cüreklibatır ile 1995 yılında evlendiklerine ve 2017 yılında da boşandıklarını ,evli oldukları dönemde Cüneyt Arkın'ın şoförüyle irtibatta olduğunu söyleyerek "Cüneyt Arkın üzerine yalnızca bir taşınmazın kaldığını ve diğer tüm malvarlıklarının devredildiğini ve dikkat etmesi gerektiğini eski eşime söyledim" dedi.

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Cüneyt Arkın’ın miras davasında Nuri Alço tanık oldu “Kayınpederi olmasa geçinemezdi”

ESKİ DAMAT TANIK OLDU
Yalçın Canlı, "Filiz ile babasının arası 2010 yılına kadar pek iyi değildi, ancak sonrasında aralarında sıcak ve samimi ilişki kurulduğunu hatırlıyorum. 2016 yıllarında Herkes gayet iyi anlaşıyordu. Ben o dönemki telefon görüşmemizde Betül hanımın Cüneyt Arkın ile kızının görüşmesini istemediği kanaatine vardım. Bunun dışında Betül Hanım ile iki oğlunun Cüneyt Arkın ile kızının görüşmesine engel olduklarını görmedim. Biz Filiz ile evlendikten sonra Cüneyt Arkın bir defa evimize gelerek bizi tebrik etti. Ben Cüneyt Arkın'ın kızına maddi olarak bir yardımda bulunduğunu ve mal verdiğini duymadım" diye konuştu.

Cüneyt Arkın’ın miras davasında Nuri Alço tanık oldu “Kayınpederi olmasa geçinemezdi”

Tanık olan bir diğer isim ünlü oyuncu Nuri Alço oldu. Alço, Cüneyt Arkın'ı Eskişehirli olması sebebiyle sinema sektörüne girmeden önce tanıdığını belirterek "2009 tarihli vasiyetnameyi bilmiyorum. Cüneyt sağlığında Levent'teki villasına birkaç defa gitmiştim. Arkın, her yaz Silivri'deki yazlığına giderdi. 1974 model Mercedes marka aracı olduğunu hatırlıyorum. Ben Cüneyt Arkın ile en son 1981 yılında 'Katiller de Ağlar' isimli filmi çekmiştim. O dönem Cüneyt Arkın'ın 3 adet film karşılığı 10 bin TL ücret aldığını hatırlıyorum" dedi.

Cüneyt Arkın’ın miras davasında Nuri Alço tanık oldu “Kayınpederi olmasa geçinemezdi”

"KAYINPEDERİ OLMASAYDI GEÇİNEMEZDİ"
O dönem alınan ücretlerle herhangi bir taşınmaz alınamayacağını, ancak eski model bir araba alınabileceğini söyleyen Nuri Alço, "O dönemlerde Cüneyt Arkın, kayınpederi olmasaydı geçinmesi mümkün değildi. Cüneyt Arkın'ın Silivri ve Levent'teki evi ile bir arabası olduğunu biliyorum. Eşi Betül hanımın babasından gelen bir malvarlığı vardı" dedi.

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