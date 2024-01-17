Cüneyt Arkın’ın miras davasında Nuri Alço tanık oldu “Kayınpederi olmasa geçinemezdi”

ESKİ DAMAT TANIK OLDU

Yalçın Canlı, "Filiz ile babasının arası 2010 yılına kadar pek iyi değildi, ancak sonrasında aralarında sıcak ve samimi ilişki kurulduğunu hatırlıyorum. 2016 yıllarında Herkes gayet iyi anlaşıyordu. Ben o dönemki telefon görüşmemizde Betül hanımın Cüneyt Arkın ile kızının görüşmesini istemediği kanaatine vardım. Bunun dışında Betül Hanım ile iki oğlunun Cüneyt Arkın ile kızının görüşmesine engel olduklarını görmedim. Biz Filiz ile evlendikten sonra Cüneyt Arkın bir defa evimize gelerek bizi tebrik etti. Ben Cüneyt Arkın'ın kızına maddi olarak bir yardımda bulunduğunu ve mal verdiğini duymadım" diye konuştu.

