Giriş Tarihi: 17.01.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
12:30
Cüneyt Arkın’ın miras davasında Nuri Alço tanık oldu “Kayınpederi olmasa geçinemezdi”
Yeşilçam'ın usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır'ın mirastan mal kaçırdıkları ve pay alamadığı iddiasıyla babasının eşi Betül Cüreklibatır ve iki erkek kardeşine açtığı davada Nuri Alço tanık olarak dinlendi. Alço, Yeşilçam aktörlerinin yüksek bir gelir elde etmediğini belirterek "Kayınpederi olmasaydı geçinmesi mümkün değildi" dedi.