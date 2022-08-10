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Haberler Galeri Dağılan Hepsi grubunun Yasemin'i 10 yıl sonra geri döndü! Yasemin Yürük'ten 'Çok yalnız hissettim' itirafı!
Giriş Tarihi: 10.08.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 11:20

Dağılan Hepsi grubunun Yasemin'i 10 yıl sonra geri döndü! Yasemin Yürük'ten 'Çok yalnız hissettim' itirafı!

2000'lerin dağılan popüler grubu Hepsi'nin üyelerinden Yasemin Yürük, 10 yıl aradan sonra müzik sektörüne dönüş yaptı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen şarkıcı, Hepsi grubundan ayrı ilk kez müzik çalışması yaptığını belirtti. Yürük'ün, "İlk defa hayatımda kızlar yoktu. Kendimi bu yüzden çok yalnız hissettim." itirafı ise sosyal medyaya damga vurdu. Ayrıca Yasemin Yürük, "Hepsi grubu yeniden bir araya gelir mi?" sorusuna verdiği cevapla da dikkatleri üzerine çekti. İşte Hepsi'nin yıldızlarından Yasemin Yürük'ün dikkat çeken açıklamaları...

Dağılan Hepsi grubunun Yasemin’i 10 yıl sonra geri döndü! Yasemin Yürük’ten ’Çok yalnız hissettim’ itirafı!

Dağılan Hepsi grubunun üyelerinden olan şarkıcı Yasemin Yürük, 10 yıl aradan sonra müzik sektörüne dönüş yaptı. 'Düştüm Gülüşüne' isimli şarkısını sevenleriyle buluşturan şarkıcı, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Dağılan Hepsi grubunun Yasemin’i 10 yıl sonra geri döndü! Yasemin Yürük’ten ’Çok yalnız hissettim’ itirafı!

Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yürük, müziğe dönüş kararını şu sözlerle anlattı:

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Dağılan Hepsi grubunun Yasemin’i 10 yıl sonra geri döndü! Yasemin Yürük’ten ’Çok yalnız hissettim’ itirafı!

"Aklımda hiç şarkı yapmak yoktu. Sonra Yasemin Şefik beni gaza getirdi;

Dağılan Hepsi grubunun Yasemin’i 10 yıl sonra geri döndü! Yasemin Yürük’ten ’Çok yalnız hissettim’ itirafı!

'Selami'nin (Bilgiç) şarkısı var, hadi sen söyle' dedi."

Dağılan Hepsi grubunun Yasemin’i 10 yıl sonra geri döndü! Yasemin Yürük’ten ’Çok yalnız hissettim’ itirafı!

"10 yıldır şarkı söylemiyorum, nasıl söyleyeceğim derken bir anda kendimi stüdyoda buldum.

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