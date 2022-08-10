Dağılan Hepsi grubunun Yasemin’i 10 yıl sonra geri döndü! Yasemin Yürük’ten ’Çok yalnız hissettim’ itirafı!

Giriş Tarihi: 10.08.2022 11:15
Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
11:20
2000'lerin dağılan popüler grubu Hepsi'nin üyelerinden Yasemin Yürük, 10 yıl aradan sonra müzik sektörüne dönüş yaptı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen şarkıcı, Hepsi grubundan ayrı ilk kez müzik çalışması yaptığını belirtti. Yürük'ün, "İlk defa hayatımda kızlar yoktu. Kendimi bu yüzden çok yalnız hissettim." itirafı ise sosyal medyaya damga vurdu. Ayrıca Yasemin Yürük, "Hepsi grubu yeniden bir araya gelir mi?" sorusuna verdiği cevapla da dikkatleri üzerine çekti. İşte Hepsi'nin yıldızlarından Yasemin Yürük'ün dikkat çeken açıklamaları...