Dağılan Hepsi grubunun Yasemin’i 10 yıl sonra geri döndü! Yasemin Yürük’ten ’Çok yalnız hissettim’ itirafı!

Dağılan Hepsi grubunun üyelerinden olan şarkıcı Yasemin Yürük, 10 yıl aradan sonra müzik sektörüne dönüş yaptı. 'Düştüm Gülüşüne' isimli şarkısını sevenleriyle buluşturan şarkıcı, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.