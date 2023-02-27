Giriş Tarihi: 27.02.2023 11:58
Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
12:04
Daha önce kanseri yenen Filiz Akın ikinci kez ameliyat oldu! İşte usta sanatçının sağlık durumu
Daha önce kanseri yenen Filiz Akın kötü haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ses tellerindeki sorun nedeniyle boğazından parça alınan Filiz Akın, ardından da kulağında çıkan tümör nedeniyle ameliyat olmuştu. "Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmından bir ameliyat daha geçireceğim, onun için keyifsizim" diye sosyal medyadan açıklamada bulunan Filiz Akın ikinci kez ameliyat oldu. İşte usta sanatçının sağlık durumu...