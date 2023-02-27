Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Daha önce kanseri yenen Filiz Akın ikinci kez ameliyat oldu! İşte usta sanatçının sağlık durumu
Giriş Tarihi: 27.02.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 12:04

Daha önce kanseri yenen Filiz Akın ikinci kez ameliyat oldu! İşte usta sanatçının sağlık durumu

Daha önce kanseri yenen Filiz Akın kötü haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ses tellerindeki sorun nedeniyle boğazından parça alınan Filiz Akın, ardından da kulağında çıkan tümör nedeniyle ameliyat olmuştu. "Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmından bir ameliyat daha geçireceğim, onun için keyifsizim" diye sosyal medyadan açıklamada bulunan Filiz Akın ikinci kez ameliyat oldu. İşte usta sanatçının sağlık durumu...

Daha önce kanseri yenen Filiz Akın ikinci kez ameliyat oldu! İşte usta sanatçının sağlık durumu

Usta oyuncu Filiz Akın'ın ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle geçtiğimiz aylarda boğazından parça alınmış, tahlil sonuçları temiz çıkmıştı. Akın, kulağında çıkan tümör nedeniyle de ameliyat olmuştu.

Daha önce kanseri yenen Filiz Akın ikinci kez ameliyat oldu! İşte usta sanatçının sağlık durumu

Ancak ünlü oyuncu, yeniden ameliyat olacağını belirten bir mesaj yayınlamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha önce kanseri yenen Filiz Akın ikinci kez ameliyat oldu! İşte usta sanatçının sağlık durumu

"Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmı belki tekrar ameliyat edilecek, onun için keyifsizim" diyen Akın'a, pek çok sanatçı dostundan ve seveninden şifa mesajı gelmişti.

Daha önce kanseri yenen Filiz Akın ikinci kez ameliyat oldu! İşte usta sanatçının sağlık durumu

Sol kulağındaki kanserli dokunun alınması için ikinci kez operasyon geçiren 80 yaşındaki nesi, ameliyat sonrası sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Daha önce kanseri yenen Filiz Akın ikinci kez ameliyat oldu! İşte usta sanatçının sağlık durumu

Filiz Akın, "Sağlığımı merak eden dostlarım, takip edenlerim iyi ki varsınız. Hepinize topluca cevap vereyim" diyerek şu açıklamayı yaptı:

SON DAKİKA