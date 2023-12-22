Giriş Tarihi: 22.12.2023 13:34 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 14:02

“Uyuşturucu batağına düştüm, kumar oynadım” Damla Ersubaşı'dan şoke eden itiraf videosu! Gözyaşlarıyla her şeyi tek tek anlattı

Bir dönemin popüler dizilerinden Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. 'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası yollarını ayıran ikili yeniden karşı karşıya geldi. Mustafa Can Keser'in, eski eşi Damla Ersubaşı'na ağır suçlamalarla dolu bir velayet davası açtığı öğrenildi. Damla Ersubaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile gündeme bomba gibi düştü. Ersubaşı yayınladığı videoda "Uyuşturucu içtim, uyuşturucu batağına düştüm, kumar oynadım" sözleriyle gündem oldu.