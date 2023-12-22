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Haberler Galeri “Uyuşturucu batağına düştüm, kumar oynadım” Damla Ersubaşı'dan şoke eden itiraf videosu! Gözyaşlarıyla her şeyi tek tek anlattı
Giriş Tarihi: 22.12.2023 13:34 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 14:02

“Uyuşturucu batağına düştüm, kumar oynadım” Damla Ersubaşı'dan şoke eden itiraf videosu! Gözyaşlarıyla her şeyi tek tek anlattı

Bir dönemin popüler dizilerinden Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. 'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası yollarını ayıran ikili yeniden karşı karşıya geldi. Mustafa Can Keser'in, eski eşi Damla Ersubaşı'na ağır suçlamalarla dolu bir velayet davası açtığı öğrenildi. Damla Ersubaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile gündeme bomba gibi düştü. Ersubaşı yayınladığı videoda "Uyuşturucu içtim, uyuşturucu batağına düştüm, kumar oynadım" sözleriyle gündem oldu.

“Uyuşturucu batağına düştüm, kumar oynadım” Damla Ersubaşı’dan şoke eden itiraf videosu! Gözyaşlarıyla her şeyi tek tek anlattı

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. 'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası yollarını ayıran ikili yeniden karşı karşıya gelmişti. Damla Ersubaşı, hakkında çıkan haberlerin ardından gözyaşlarıyla her şeyi itiraf etti.

“Uyuşturucu batağına düştüm, kumar oynadım” Damla Ersubaşı’dan şoke eden itiraf videosu! Gözyaşlarıyla her şeyi tek tek anlattı

Magazin gündemine bomba gibi düşen haberde Damla Ersubaşı hakkında ortaya atılan iddialar şoke etmişti.

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“Uyuşturucu batağına düştüm, kumar oynadım” Damla Ersubaşı’dan şoke eden itiraf videosu! Gözyaşlarıyla her şeyi tek tek anlattı

2020 yılında olaylı bir şekilde boşanan Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser yine mahkemelik olmuştu.

“Uyuşturucu batağına düştüm, kumar oynadım” Damla Ersubaşı’dan şoke eden itiraf videosu! Gözyaşlarıyla her şeyi tek tek anlattı

Daha önce ihanet ve şiddet haberlerinin gölgesinde boşanan çiftten bu defa Mustafa Can Keser, eski eşi Damla Ersubaşı'na ağır suçlamalarla dolu bir velayet davası açmıştı.

“Uyuşturucu batağına düştüm, kumar oynadım” Damla Ersubaşı’dan şoke eden itiraf videosu! Gözyaşlarıyla her şeyi tek tek anlattı

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser arasındaki 'velayetin değiştirilmesi' davasındaki dilekçedeki suçlamalar şoke etmişti.

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