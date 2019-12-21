Danla Bilic çekik göz ameliyatı oldu! Tanınmayacak hale geldi!

Youtube kanalında çektiği makyaj videoları ile tanınan sosyal medya fenomeni Danla Bilic çekik göz ameliyatı oldu! Geçirdiği estetik operasyonlarla adından oldukça söz ettiren fenomen Danla Bilic binlerce takipçisinin tepkisini çekerken adeta tanınmaz hale geldi. Estetiğin dozunu kaçıran Bilic, bu sefer de Japonlara benzemek için çekik göz ameliyatı olduğunu açıkladı. Binlerce kişinin araştırma konusu olan ve magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü Youtuber çekik göz ameliyatından önce dudak dolgusu, burun estetiği, diş operasyonu gibi birçok kez görüntüsünü yüksek oranda değiştirecek değiştirecek estetik operasyon olmuştu. İşte Danla Bilic'in çekik göz ameliyatı ardından takipçileri ile paylaştığı son hali ve diğer ünlü isimlerin estetiksiz ve estetikli halleri…