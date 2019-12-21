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  • Danla Bilic çekik göz ameliyatı oldu! Tanınmayacak hale geldi!

ameliyatı oldu! Tanınmayacak hale geldi!

Youtube kanalında çektiği makyaj videoları ile tanınan sosyal medya fenomeni ameliyatı oldu! Geçirdiği estetik operasyonlarla adından oldukça söz ettiren fenomen Danla Bilic binlerce takipçisinin tepkisini çekerken adeta tanınmaz hale geldi. Estetiğin dozunu kaçıran Bilic, bu sefer de Japonlara benzemek için çekik göz ameliyatı olduğunu açıkladı. Binlerce kişinin araştırma konusu olan ve magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü Youtuber çekik göz ameliyatından önce dudak dolgusu, burun estetiği, diş operasyonu gibi birçok kez görüntüsünü yüksek oranda değiştirecek değiştirecek olmuştu. İşte Danla Bilic'in çekik göz ameliyatı ardından takipçileri ile paylaştığı son hali ve diğer ünlü isimlerin estetiksiz ve estetikli halleri…

Giriş Tarihi: 21.12.2019 23:20 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 23:27
Danla Bilic çekik göz ameliyatı oldu! Tanınmayacak hale geldi!

Sosyal medya fenomeni yaptırdığı estetiklerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü youtuber son olarak ise yaptırdığı ameliyatı ile neredeyse tanınmayacak hale geldi. Sosyal medyada özellikle takipçilerinden tepki toplayan Bilic, Japonlar gibi çekik gözlere sahip olabilmek için estetik yaptırdığını açıkladı. Bundan önce de birçok kez için ameliyat masasına yatan fenomen Danla Bilic görenleri adeta şaşkına çevirdi. İşte merak edenler için Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in estetikli ve estetiksiz hali…

Danla Bilic çekik göz ameliyatı oldu! Tanınmayacak hale geldi!

ZARA

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Danla Bilic çekik göz ameliyatı oldu! Tanınmayacak hale geldi!
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Danla Bilic çekik göz ameliyatı oldu! Tanınmayacak hale geldi!
Danla Bilic çekik göz ameliyatı oldu! Tanınmayacak hale geldi!
Danla Bilic çekik göz ameliyatı oldu! Tanınmayacak hale geldi!
EBRU YAŞAR
Danla Bilic çekik göz ameliyatı oldu! Tanınmayacak hale geldi!
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