Giriş Tarihi: 24.12.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 14:17

Dans ederek boşanmışlardı… Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin ile Murat Akyer ilişkilerine bir şans daha verdi!

"Gelinim Mutfakta" programının güzel sunucusu Nursel Ergin boşandığını aşk videosu ile duyurmuştu. Var mısın Yok musun? yarışma programı ile şöhret olan şimdilerin ünlü sunucularından Nursel Ergin 2017 yılında, Murat Akyer ile yaşadığı yasak aşkı, Akyer'in kanser tedavisi gördüğü eşinden boşanmasıyla nikah masasına taşımıştı. Nursel Ergin, Murat Akyer ile el ele göz göze şarkı söylediği bir video ile boşandığını açıklamıştı. Nursel Ergin, altı ay önce boşandığı eski eşi Murat Akyer ile barıştı. Nursel Ergin barışma haberini de eski eşinin gözlerine bakarken verdiği pozla duyurdu. İşte merak edilen tüm detaylar...