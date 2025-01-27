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Haberler Galeri Daren Gerede'yle aşk yaşıyordu! Avukat Bilge Öztürk'ten evlilik çıkışı! "Evliliği değil özgürlüğü seçerim"
Giriş Tarihi: 27.01.2025 10:42 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 10:48

Daren Gerede'yle aşk yaşıyordu! Avukat Bilge Öztürk'ten evlilik çıkışı! "Evliliği değil özgürlüğü seçerim"

46 yaşındaki avukat ve milli sporcu olan Bilge Öztürk, geçtiğimiz Ağustos ayında kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede'yle yollarını ayırmıştı. 3 yıllık ilişkisini sonlandıran çiftin evlenmesi beklenirken aşklarını bitirmesi herkesi şaşırtmıştı. Öztürk'ün geçtiğimiz günlerde objektiflere yansıyıp 'evlilik' hakkında yaptığı itiraflar gündem oldu. İşte "Evliliği değil özgürlüğü seçerim" diyen Bilge Öztürk'ün çok konuşulan açıklamaları!

Daren Gerede’yle aşk yaşıyordu! Avukat Bilge Öztürk’ten evlilik çıkışı! Evliliği değil özgürlüğü seçerim

Avukat ve milli sporcu Bilge Öztürk ile Daren Gerede Erkaya 3 yıllık ilişkilerinin ardından yollarını ayırmıştı.

Daren Gerede’yle aşk yaşıyordu! Avukat Bilge Öztürk’ten evlilik çıkışı! Evliliği değil özgürlüğü seçerim

Haziran 2021'den bu yana flört eden 46 yaşındaki Bilge Öztürk ile kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya'nın ayrılığı herkesi şaşırtmıştı.

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Daren Gerede’yle aşk yaşıyordu! Avukat Bilge Öztürk’ten evlilik çıkışı! Evliliği değil özgürlüğü seçerim

Başta herkes yaş farkı nedeniyle "Bu aşk uzun sürmez" diyordu. Şimdi ise, üç yıldır devam eden bu büyük aşkın neden bittiği herkes tarafından merak ediliyordu.

Daren Gerede’yle aşk yaşıyordu! Avukat Bilge Öztürk’ten evlilik çıkışı! Evliliği değil özgürlüğü seçerim

Ayrılık sebebinin daha önceleri evlilik ve çocuğa karşı olduğunu söyleyen Bilge Öztürk'ün, Daren ile evlenmek istemesi olduğu ortaya çıkmıştı.

Daren Gerede’yle aşk yaşıyordu! Avukat Bilge Öztürk’ten evlilik çıkışı! Evliliği değil özgürlüğü seçerim

Düğün planları da yapılıp iş iyice ciddiye binince henüz 24 yaşında olan Daren Gerede Erkaya cesaret edememişti.

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