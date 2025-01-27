Giriş Tarihi: 27.01.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
10:48
Daren Gerede'yle aşk yaşıyordu! Avukat Bilge Öztürk'ten evlilik çıkışı! "Evliliği değil özgürlüğü seçerim"
46 yaşındaki avukat ve milli sporcu olan Bilge Öztürk, geçtiğimiz Ağustos ayında kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede'yle yollarını ayırmıştı. 3 yıllık ilişkisini sonlandıran çiftin evlenmesi beklenirken aşklarını bitirmesi herkesi şaşırtmıştı. Öztürk'ün geçtiğimiz günlerde objektiflere yansıyıp 'evlilik' hakkında yaptığı itiraflar gündem oldu. İşte "Evliliği değil özgürlüğü seçerim" diyen Bilge Öztürk'ün çok konuşulan açıklamaları!