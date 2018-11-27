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  • David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin evliliği tehlikede!

ve çiftinin evliliği tehlikede!

Giriş Tarihi: 27.11.2018 16:02 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 16:14
David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin evliliği tehlikede!

ve çiftinin evliliği tehlikede!

David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin evliliği tehlikede!

Bir süredir aralarının pek de iyi olmadığı iddia edilen Beckham çifti ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Victoria ve çiftinin evliliği gerçekten de uçurumun kıyısına geldi. Ama bunun sebebi ne aldatma ne de iletişimsizlik. Ünlü çiftin evliliğini sarsan, akla gelmeyecek bir olay.

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David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin evliliği tehlikede!

İddialara göre , evlerine yönelik olarak yaşadıkları iki soygun girişiminin ardından "güvenlik takıntısı" kurbanı oldu.

David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin evliliği tehlikede!

Bu takıntı öylesine ileri bir boyuta geldi ki , sahip oldukları bütün gayri menkulleri ileri güvenlik sistemleriyle donattı.

David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin evliliği tehlikede!

Bu sistem sayesinde de sahip oldukları bütün malikaneleri dünyanın neresine giderse gitsin akıllı telefonu aracılığıyla takip edebiliyor.

David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin evliliği tehlikede!

Karısının bu takıntısı ise 'ı çok rahatsız ediyor. Çifte yakın kaynaklar, Victoria ve David Beckham'ın çok farklı kişiliklere sahip olduğunu belirterek "David belli bir noktaya kadar güvenlik için alınan önlemleri anlayabiliyor.

David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin evliliği tehlikede!

Ama Victoria'nın bu konuda çok abartıya kaçması onu rahatsız ediyor ve çiftin arasını açıyor" diye yorum yaptı.

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