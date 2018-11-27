David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin evliliği tehlikede!

Bir süredir aralarının pek de iyi olmadığı iddia edilen Beckham çifti ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Victoria ve David Beckham çiftinin evliliği gerçekten de uçurumun kıyısına geldi. Ama bunun sebebi ne aldatma ne de iletişimsizlik. Ünlü çiftin evliliğini sarsan, akla gelmeyecek bir olay.