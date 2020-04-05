Defne Samyeli ile kardeşi fit vücutlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte Defne Samyeli ile kardeşi Sühan Samyeli'nin çok konuşulan paylaşımı...

Annesi Sendegül Samyeli ile birlikte çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Defne Samyeli, şu notu düştü:

"Canım annem, iyi ki doğmuşsun. Nice mutlu, sağlıklı yaşların olsun inşallah. Benim güzel ailem, size olan sevgim tarifsiz."