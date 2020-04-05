HaberlerGaleriDefne Samyeli ile kardeşi fit vücutlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte Defne Samyeli ile kardeşi Sühan Samyeli'nin çok konuşulan paylaşımı...
Giriş Tarihi: 05.04.2020 13:21Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 06:50
Defne Samyeli ile kardeşi fit vücutlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte Defne Samyeli ile kardeşi Sühan Samyeli'nin çok konuşulan paylaşımı...
Defne Samyeli karantina günlerini ailesi ile birlikte geçiriyor. Dün annesinin doğum gününü duygusal bir mesaj ile kutlayan Defne Samyeli aile fotoğraflarını takipçileri ile paylaşmıştı. Defne Samyeli bugün de kardeşi Sühan Samyeli ile paylaşım yaptı. Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli ile spor yaptıklarını söylediği fotoğraflara beğeni yağdı. İşte fit vücutları ile dikkat çeken Defne Samyeli ve Sühan Samyeli...