Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Defne Samyeli ile kardeşi fit vücutlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte Defne Samyeli ile kardeşi Sühan Samyeli'nin çok konuşulan paylaşımı...
Giriş Tarihi: 05.04.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 06:50

ile kardeşi fit vücutlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte Defne Samyeli ile kardeşi 'nin çok konuşulan paylaşımı...

karantina günlerini ailesi ile birlikte geçiriyor. Dün annesinin doğum gününü duygusal bir mesaj ile kutlayan Defne Samyeli aile fotoğraflarını takipçileri ile paylaşmıştı. Defne Samyeli bugün de kardeşi ile paylaşım yaptı. Sühan Samyeli ile spor yaptıklarını söylediği fotoğraflara beğeni yağdı. İşte ile dikkat çeken Defne Samyeli ve Sühan Samyeli...

Defne Samyeli ile kardeşi fit vücutlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte Defne Samyeli ile kardeşi Sühan Samyeli'nin çok konuşulan paylaşımı...

karantina günlerini ailesi ile birlikte geçiriyor. Dün annesinin doğum gününü duygusal bir mesaj ile kutlayan Defne Samyeli aile fotoğraflarını takipçileri ile paylaşmıştı.

Defne Samyeli ile kardeşi fit vücutlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte Defne Samyeli ile kardeşi Sühan Samyeli'nin çok konuşulan paylaşımı...

Annesi Sendegül Samyeli ile birlikte çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan , şu notu düştü:

"Canım annem, iyi ki doğmuşsun. Nice mutlu, sağlıklı yaşların olsun inşallah. Benim güzel ailem, size olan sevgim tarifsiz."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Defne Samyeli ile kardeşi fit vücutlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte Defne Samyeli ile kardeşi Sühan Samyeli'nin çok konuşulan paylaşımı...

'nin kızları da anneannelerinin doğum gününde hazır bulundu.

Defne Samyeli ile kardeşi fit vücutlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte Defne Samyeli ile kardeşi Sühan Samyeli'nin çok konuşulan paylaşımı...

bugün de kardeşi ile paylaşım yaptı. Sühan Samyeli ile spor yaptıklarını söylediği fotoğraflara beğeni yağdı.

Defne Samyeli ile kardeşi fit vücutlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte Defne Samyeli ile kardeşi Sühan Samyeli'nin çok konuşulan paylaşımı...

Tescilli güzel 'nin karantina günlerinde "Kendimizi spora verdik" notu ile paylaştığı fotoğraflarda dilkkat çeken düzgün fiziği övgüler aldı.. ile dikkat çeken Defne Samyeli ve 'nin birlikte paylaşımları...

SON DAKİKA