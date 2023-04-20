Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Defne Samyeli sessizliğini bozdu ve darp olayı ile ilgili ilk kez konuştu! Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu sevgilisi Emircan Şahin’den şiddet görmüştü!
Giriş Tarihi: 20.04.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 09:57

Defne Samyeli sessizliğini bozdu ve darp olayı ile ilgili ilk kez konuştu! Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu sevgilisi Emircan Şahin’den şiddet görmüştü!

Sosyete dünyası bu darp olayını konuşuyor… Defne Samyeli'nin Eren Talu'dan olan küçük kızı 19 yaşındaki Derin Talu bir süredir Emircan Şahin'le birlikteydi. İki sevgili arasında birkaç hafta önce büyük bir kavga yaşanmıştı. O kavga sırasında da Derin, sevgilisi tarafından dövüldü. Bu üzücü olay geçtiğimiz günlerde medyaya farklı yansımıştı. Şiddet gören kişinin Derin değil ablası Deren Talu olduğu iddia edilmişti. Hatta abla Talu, haberler üzerine sosyal medyada açıklama yapma gereği duymuştu. Derin Talu, ne yazık ki Türkiye'deki erkek şiddetine maruz kalan kadınlardan biri oldu. Anne Defne Samyeli iddiayı kabul etti. İşte tüm detaylar…

Defne Samyeli sessizliğini bozdu ve darp olayı ile ilgili ilk kez konuştu! Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu sevgilisi Emircan Şahin’den şiddet görmüştü!

Defne Samyeli, 19 yaşındaki küçük kızı Derin'in sosyetik sevgilisi Emircan Şahin'den dayak yediği iddiaları karşısında sessizliğini önceki gün Etiler'de bozdu. Haberleri doğrulayan Samyeli, "Evet, kızım darp edildi" dedi.

Defne Samyeli sessizliğini bozdu ve darp olayı ile ilgili ilk kez konuştu! Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu sevgilisi Emircan Şahin’den şiddet görmüştü!

Takvim'in haberine göre; Ne yazık ki toplumun her kesiminde görülen 'kadına şiddet', bu kez Derin Talu'nun başına geldi...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Defne Samyeli sessizliğini bozdu ve darp olayı ile ilgili ilk kez konuştu! Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu sevgilisi Emircan Şahin’den şiddet görmüştü!

Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan olan küçük kızı Derin'in geçtiğimiz haftalarda Emircan Şahin'den şiddet gördüğü iddia edilmişti.

Defne Samyeli sessizliğini bozdu ve darp olayı ile ilgili ilk kez konuştu! Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu sevgilisi Emircan Şahin’den şiddet görmüştü!

Bu şok iddia karşısında 19 yaşındaki genç kız ile sosyetik genç, sessiz kaldı.

Defne Samyeli sessizliğini bozdu ve darp olayı ile ilgili ilk kez konuştu! Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu sevgilisi Emircan Şahin’den şiddet görmüştü!

Ancak önceki gün Etiler'de objektiflere takılan anne Samyeli, bu şok haberi ne yazık ki doğruladı.

SON DAKİKA