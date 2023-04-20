Defne Samyeli sessizliğini bozdu ve darp olayı ile ilgili ilk kez konuştu! Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu sevgilisi Emircan Şahin’den şiddet görmüştü!

Giriş Tarihi: 20.04.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 09:57

Sosyete dünyası bu darp olayını konuşuyor… Defne Samyeli'nin Eren Talu'dan olan küçük kızı 19 yaşındaki Derin Talu bir süredir Emircan Şahin'le birlikteydi. İki sevgili arasında birkaç hafta önce büyük bir kavga yaşanmıştı. O kavga sırasında da Derin, sevgilisi tarafından dövüldü. Bu üzücü olay geçtiğimiz günlerde medyaya farklı yansımıştı. Şiddet gören kişinin Derin değil ablası Deren Talu olduğu iddia edilmişti. Hatta abla Talu, haberler üzerine sosyal medyada açıklama yapma gereği duymuştu. Derin Talu, ne yazık ki Türkiye'deki erkek şiddetine maruz kalan kadınlardan biri oldu. Anne Defne Samyeli iddiayı kabul etti. İşte tüm detaylar…