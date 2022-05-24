Demet Akalın yaz tatili için kesenin ağzını açtı! Bodrum’daki yeni villasına adeta servet harcadı...

Giriş Tarihi: 24.05.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 10:23

Polemikler kraliçesi olarak tanınan ünlü şarkıcı Demet Akalın, her açıklamasıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde genç meslektaşı Aleyna Tilki ile sosyal medya üzerinden atışan Demet Akalın, bu kez yaptığı bir yatırım ile gündemde. Sahnedeki kazancını gayrimenkul alarak değerlendiren ünlü popçunun, son olarak Bodrum'dan ikinci evini aldığı iddia edildi. Dudak uçuklatan bir rakam ile yeni villasına kavuşan Akalın'ın, Haziran ayında evine yerleşmeyi planladığı öğrenildi. İşte Demet Akalın'ın Bodrum'dan satın aldığı villanın değeri...