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Haberler Galeri Demet Akalın yaz tatili için kesenin ağzını açtı! Bodrum'daki yeni villasına bakın ne kadar harcadı...
Giriş Tarihi: 23.05.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 16:49

Demet Akalın yaz tatili için kesenin ağzını açtı! Bodrum'daki yeni villasına bakın ne kadar harcadı...

Polemikler kraliçesi olarak tanınan ünlü şarkıcı Demet Akalın, her açıklamasıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde genç meslektaşı Aleyna Tilki ile sosyal medya üzerinden atışan Demet Akalın, bu kez yaptığı bir yatırım ile gündemde. Sahnedeki kazancını gayrimenkul alarak değerlendiren ünlü popçunun, son olarak Bodrum'dan ikinci evini aldığı iddia edildi. Dudak uçuklatan bir rakam ile yeni villasına kavuşan Akalın'ın, Haziran ayında evine yerleşmeyi planladığı öğrenildi. İşte Demet Akalın'ın Bodrum'dan satın aldığı villanın değeri...

Demet Akalın yaz tatili için kesenin ağzını açtı! Bodrum’daki yeni villasına bakın ne kadar harcadı...

50 yaşındaki ünlü popçu Demet Akalın, her açıklamasıyla ses getiren isimler arasında yer alıyor.

Demet Akalın yaz tatili için kesenin ağzını açtı! Bodrum’daki yeni villasına bakın ne kadar harcadı...

Her hareketiyle magazin gündemine damga vurmayı başaran sanatçı, özellikle polemikleriyle adından söz ettiriyor.

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Demet Akalın yaz tatili için kesenin ağzını açtı! Bodrum’daki yeni villasına bakın ne kadar harcadı...

Demet Akalın, boşandığı eşi Okan Kurt ile tekrar barışarak yeni bir hayata başlamıştı.

Demet Akalın yaz tatili için kesenin ağzını açtı! Bodrum’daki yeni villasına bakın ne kadar harcadı...

Bir zamanlar zor bir dönemden geçse de bu durumdan çabuk kurtulan Akalın, Bodrum'da ikinci bir ev daha satın aldı.

Demet Akalın yaz tatili için kesenin ağzını açtı! Bodrum’daki yeni villasına bakın ne kadar harcadı...

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; Yalıkavak'ta 12 milyon TL'ye bir villa satın alan Akalın, Haziran ayı itibari ile bu evine yerleşecekmiş.

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