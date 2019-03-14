Demet Akbağ eşi Zafer Çika’yı son yolculuğuna uğurlarken… Yürek sızlatan çığlık!

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika için İzmir'de cenaze namazı kılındı. Cami avlusuna yakınlarının desteğiyle gelen Demet Akbağ ve oğlu Ali Çika burada taziyeleri kabul etti. Demet Akbağ'ın bu sırada taziyeye katılanların yakasındaki eşinin fotoğrafını alarak öptüğü ve gözyaşı döktüğü görüldü. Demet Akbağ, "Hakkım helal" diyerek bir süre eşinin tabutunun taşınmasına da yardım etti. Demet Akbağ eş Zafer Çika'yı son yolcuğuna uğurlarken yürekleri sızlatan bir çığlık attı…