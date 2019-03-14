Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Demet Akbağ eşi Zafer Çika’yı son yolculuğuna uğurlarken… Yürek sızlatan çığlık!

eşi ’yı son yolculuğuna uğurlarken… Yürek sızlatan çığlık!

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren oyuncu 'ın eşi için İzmir'de cenaze namazı kılındı. Cami avlusuna yakınlarının desteğiyle gelen Demet Akbağ ve oğlu Ali Çika burada taziyeleri kabul etti. Demet Akbağ'ın bu sırada taziyeye katılanların yakasındaki eşinin fotoğrafını alarak öptüğü ve gözyaşı döktüğü görüldü. Demet Akbağ, "Hakkım helal" diyerek bir süre eşinin tabutunun taşınmasına da yardım etti. Demet Akbağ eş Zafer Çika'yı son yolcuğuna uğurlarken yürekleri sızlatan bir çığlık attı…

Giriş Tarihi: 14.03.2019 16:18 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 16:32
Demet Akbağ eşi Zafer Çika’yı son yolculuğuna uğurlarken… Yürek sızlatan çığlık!

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

, trafik kazasında hayatını kaybeden eşi 'nın cenaze töreninde Çika'nın fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.

Demet Akbağ eşi Zafer Çika’yı son yolculuğuna uğurlarken… Yürek sızlatan çığlık!

, "Hakkım helal" diyerek bir süre eşinin tabutunun taşınmasına da yardım etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Demet Akbağ eşi Zafer Çika’yı son yolculuğuna uğurlarken… Yürek sızlatan çığlık!

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren oyuncu 'ın eşi için İzmir'de cenaze namazı kılındı.

Demet Akbağ eşi Zafer Çika’yı son yolculuğuna uğurlarken… Yürek sızlatan çığlık!

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Çika'nın eşi , ailesi ve yakınlarının yanı sıra Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, teknik direktör Yılmaz Vural, sporcu Şahika Ercümen ile sanatçılar Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Ata Demirel, Serhat Özcan, Şahan Gökbakar, Olgun Şimşek, Cezmi Baskın, Yonca Evcimik gibi birçok ünlü isim katıldı.

Demet Akbağ eşi Zafer Çika’yı son yolculuğuna uğurlarken… Yürek sızlatan çığlık!

AKBAĞ, TABUTUN TAŞINMASINA EŞLİK ETTİ

Namaz sonrası için helallik alındığı esnada 20 yıllık hayat arkadaşı , "Helal olsun," diye bağırdı. Ayakta durmakta güçlük çeken Akbağ, tabuta dokunup omuzlamak istedi. Akbağ da tabuta dokunarak bir süre taşınmasına eşlik etti. Bu esnada Deniz Seki ve Fulya Terim, Akbağ'ı kalabalıktan korumak için yardımcı olmaya çalıştı.

Demet Akbağ eşi Zafer Çika’yı son yolculuğuna uğurlarken… Yürek sızlatan çığlık!

ÇOK SAYIDA ÇELENK GÖNDERİLDİ

ve oğlu Ali Çika'nın kalp şeklinde yaptırdığı çelenk, tabutun başına konuldu. Çika'nın cenazesi defnedilmek üzere Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'ne götürüldü. Cenaze törenine siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişinin de çelenk gönderdiği görüldü.

Demet Akbağ eşi Zafer Çika’yı son yolculuğuna uğurlarken… Yürek sızlatan çığlık!

"25 SENELİK DOSTUMDU"

Şahika Ercümen, ve tüm yakınlarına sabır dileyerek, "Tüm yakınları, herkes çok üzgün, herkesin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

BİZE ULAŞIN