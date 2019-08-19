Demet Evgar'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı...

Estetik ve makyajla bambaşka bir görünüm elde eden ünlüler, son yıllarda eski ve sıfır makyaj hallerini paylaşarak adeta cesaretlerini gösteriyorlar. Estetikle büyük bir değişim yaşayan ünlülerin eski hallerinin ortaya çıkması şaşkınlık yaratıyor. Demet Evgar'ın yıllar öncesine ait fotoğrafını gören takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi. Güzelliğiyle hayran bırakan ve yıllardır ekranlarda olan Demet Evgar, bu kez çok şaşırttı. Her haliyle kendilerine hayran bırakan ünlülerin, estetiksiz hallerini hiç gördünüz mü? İşte güzellikleriyle dilden dile dolaşan ünlü isimlerin estetiksiz halleri...