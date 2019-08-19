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  • Demet Evgar'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı...

'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı...

Estetik ve makyajla bambaşka bir görünüm elde eden ünlüler, son yıllarda eski ve sıfır makyaj hallerini paylaşarak adeta cesaretlerini gösteriyorlar. Estetikle büyük bir değişim yaşayan ünlülerin eski hallerinin ortaya çıkması şaşkınlık yaratıyor. 'ın yıllar öncesine ait fotoğrafını gören takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi. Güzelliğiyle hayran bırakan ve yıllardır ekranlarda olan Demet Evgar, bu kez çok şaşırttı. Her haliyle kendilerine hayran bırakan ünlülerin, estetiksiz hallerini hiç gördünüz mü? İşte güzellikleriyle dilden dile dolaşan ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

Giriş Tarihi: 19.08.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 19.08.2019 12:38
Demet Evgar'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı...

'ın yıllar içindeki değişimi hayret ettirdi! Demet Evgar'ın yıllar önceki halini gören hayranları şaşkınlığını gizleyemedi. Yıllardır ekranlarda olan ve güzelliğiyle beğeni toplayan Demet Evgar'ın bu halini gören inanamadı. İşte Demet Evgar ve diğer ünlülerin estetiksiz halleri...

Demet Evgar'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı...

ZARA

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Demet Evgar'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı...

ZARA

Demet Evgar'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı...

EBRU YAŞAR

Demet Evgar'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı...

EBRU YAŞAR

Demet Evgar'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı...

TÜRKAN ŞORAY

Demet Evgar'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı...

TÜRKAN ŞORAY

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