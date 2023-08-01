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Haberler Galeri Demet Özdemir aşkını ilan etti! Yunan sevgilisi DJ Sergio’ya kalbini kaptırdı!
Giriş Tarihi: 01.08.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 10:12

Demet Özdemir aşkını ilan etti! Yunan sevgilisi DJ Sergio’ya kalbini kaptırdı!

Magazin gündemine bomba gibi düştü! Demet Özdemir, Yunan sevgilisi DJ Sergio ile fotoğraflarını paylaşıp aşkını ilan etti. Hatta ikili, birlikte İstanbul'a geldi. Sosyal medyada ise yabancı damadın hala boşanmamış olabileceği iddia edildi.

Demet Özdemir aşkını ilan etti! Yunan sevgilisi DJ Sergio’ya kalbini kaptırdı!

Yunan Dj Sergio ile aşk yaşayan Demet Özdemir, sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı. Ünlü çiftin Yunanistan'da başlayan aşkları Türkiye'ye taşındı. İşlerinden dolayı yurda dönen Özdemir'i sevgilisi Sergio da yalnız bırakmadı

Demet Özdemir aşkını ilan etti! Yunan sevgilisi DJ Sergio’ya kalbini kaptırdı!

Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç geçtiğimiz sene ağustos ayında görkemli bir düğünle evlenmişti.

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Demet Özdemir aşkını ilan etti! Yunan sevgilisi DJ Sergio’ya kalbini kaptırdı!

Evliliklerinin ilk aylarında kriz yaşayan ikili, 8 aylık evliliklerini tek celsede noktalamıştı.

Demet Özdemir aşkını ilan etti! Yunan sevgilisi DJ Sergio’ya kalbini kaptırdı!

Arkadaş kalmaya karar veren ikili, boşandıktan bir ay sonra sosyal medya hesaplarından birbiriyle olan fotoğrafları silmişti.

Demet Özdemir aşkını ilan etti! Yunan sevgilisi DJ Sergio’ya kalbini kaptırdı!

Takvim'in haberine göre; Ayrılığın ardından Yunanistan'a moral tatiline giden Özdemir'in gönlünü Yunan DJ Sergio çelmişti.

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