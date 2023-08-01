Giriş Tarihi: 01.08.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 10:12

Demet Özdemir aşkını ilan etti! Yunan sevgilisi DJ Sergio’ya kalbini kaptırdı!

Magazin gündemine bomba gibi düştü! Demet Özdemir, Yunan sevgilisi DJ Sergio ile fotoğraflarını paylaşıp aşkını ilan etti. Hatta ikili, birlikte İstanbul'a geldi. Sosyal medyada ise yabancı damadın hala boşanmamış olabileceği iddia edildi.