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Haberler Galeri Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğün tarihi belli oldu! O detay dikkatlerden kaçmadı!
Giriş Tarihi: 18.03.2022 17:06 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 17:12

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğün tarihi belli oldu! O detay dikkatlerden kaçmadı!

Bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, birlikteliklerini resmiyete taşıdı. Oğuzhan Koç, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Demet Özdemir'e geçtiğimiz Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi etti. Güzel oyuncudan 'evet' yanıtını alan Koç, sevgilisiyle hazırlıklara başladı. Gözde ikilinin düğün tarihi de belli oldu. Düğün mekanlarını inceleyen ve denize nazır mekanlarla iletişime geçmeye başladığı konuşulan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un, düğün yeri için manidar bir seçim yapacağı da öne sürüldü. İşte detaylar...

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un düğün tarihi belli oldu! O detay dikkatlerden kaçmadı!

Başarılı şarkıcı Oğuzhan Koç, 2021 yılının ilk aylarında aşk yaşamaya başladığı oyuncu Demet Özdemir'e kısa süreli bir ayrılık yaşadıktan sonra 14 Şubat'ta evlilik teklifi etti.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un düğün tarihi belli oldu! O detay dikkatlerden kaçmadı!

İlişkilerine bir şans daha veren ünlü çift, şimdilerde düğün hazırlıklarına başladı.

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un düğün tarihi belli oldu! O detay dikkatlerden kaçmadı!

AĞUSTOS AYINDA EVLENECEKLER

Takvim'de yer alan habere göre, önümüzdeki yaz aylarında nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftin düğün detayları belli oldu.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un düğün tarihi belli oldu! O detay dikkatlerden kaçmadı!

İkilinin 13/14 ya da 20/21 Ağustos tarihlerinde iki gün iki gece sürecek eğlenceli bir düğün yapmayı planlıyor.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un düğün tarihi belli oldu! O detay dikkatlerden kaçmadı!

AŞKLARININ BAŞLADIĞI YERİ SEÇTİLER

İkili, son dönemdeki destinasyon düğünleri konseptine de uyarak düğünü Çeşme'de yapmayı planlıyor.

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