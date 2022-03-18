Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un düğün tarihi belli oldu! O detay dikkatlerden kaçmadı!

Giriş Tarihi: 18.03.2022 17:06
Güncelleme Tarihi: 18.03.2022
17:12
Bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, birlikteliklerini resmiyete taşıdı. Oğuzhan Koç, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Demet Özdemir'e geçtiğimiz Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi etti. Güzel oyuncudan 'evet' yanıtını alan Koç, sevgilisiyle hazırlıklara başladı. Gözde ikilinin düğün tarihi de belli oldu. Düğün mekanlarını inceleyen ve denize nazır mekanlarla iletişime geçmeye başladığı konuşulan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un, düğün yeri için manidar bir seçim yapacağı da öne sürüldü. İşte detaylar...