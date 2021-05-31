Giriş Tarihi: 31.05.2021 16:57Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 17:02
Demet Özdemir kırmızılar içinde havuz başında poz verdi! Oyuncu Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü...
Demet Özdemir, dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı. Sevgilisi Oğuzhan Koç ile güneşin ve denizin keyfini çıkaran Demet Özdemir son olarak kırmızı mini elbisesi ile verdiği pozlarla sosyal medyayı yaktı geçti. 13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor. 29 yaşındaki Demet Özdemir'in kırmızılar için yaptığı havuz başı paylaşımları da büyük beğeni topladı. Doğal güzelliğine oldukça güvenen Demet Özdemir'in makyajsız hali de dikkat çekti. İşte Demet Özdemir'in tatil pozları...