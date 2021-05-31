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Haberler Galeri Demet Özdemir kırmızılar içinde havuz başında poz verdi! Oyuncu Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü...
Giriş Tarihi: 31.05.2021 16:57 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 17:02

kırmızılar içinde havuz başında poz verdi! Oyuncu Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü...

, dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı. Sevgilisi ile güneşin ve denizin keyfini çıkaran Demet Özdemir son olarak kırmızı mini elbisesi ile verdiği pozlarla sosyal medyayı yaktı geçti. 13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor. 29 yaşındaki Demet Özdemir'in kırmızılar için yaptığı havuz başı paylaşımları da büyük beğeni topladı. Doğal güzelliğine oldukça güvenen de dikkat çekti. İşte Demet Özdemir'in tatil pozları...

Demet Özdemir kırmızılar içinde havuz başında poz verdi! Oyuncu Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü...

, dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı.

Demet Özdemir kırmızılar içinde havuz başında poz verdi! Oyuncu Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü...

Sevgilisi ile güneşin ve denizin keyfini çıkaran son olarak kırmızı mini elbisesi ile verdiği pozlarla sosyal medyayı yaktı geçti.

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Demet Özdemir kırmızılar içinde havuz başında poz verdi! Oyuncu Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü...

13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan 'in yaptığı her paylaşım olay oluyor.

Demet Özdemir kırmızılar içinde havuz başında poz verdi! Oyuncu Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü...

İşte 'in tatil pozları...

Demet Özdemir kırmızılar içinde havuz başında poz verdi! Oyuncu Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü...

29 yaşındaki 'in kırmızılar için yaptığı havuz başı paylaşımları da büyük beğeni topladı.

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