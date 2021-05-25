Demet Özdemir renkli mayokinisi ile güzelliğini sergiledi... Oyuncu Demet Özdemir'den ardı ardına iddialı pozlar!

Demet Özdemir, dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı. Daha önce evinin bahçesinde güneşlenen Demet Özdemir bu sefer sosyal medyaya hesabından tatil pozlarını ardı ardına paylaştı. Sevgilisi Oğuzhan Koç ile güneşin ve denizin keyfini çıkaran Demet Özdemir son olarak renkli mayokinisi verdiği pozlar ile sosyal medyayı yaktı geçti. 13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor. 29 yaşındaki Demet Özdemir'in mayokinisi ile güneşlenirken yaptığı paylaşımları da büyük beğeni topladı. Doğal güzelliğine oldukça güvenen Demet Özdemir'in makyajsız hali övgüler topladı. İşte Demet Özdemir'in tatil pozları...