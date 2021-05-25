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Haberler Galeri Demet Özdemir renkli mayokinisi ile güzelliğini sergiledi... Oyuncu Demet Özdemir'den ardı ardına iddialı pozlar!
Giriş Tarihi: 24.05.2021 17:07 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 13:43

renkli mayokinisi ile güzelliğini sergiledi... Oyuncu Demet Özdemir'den ardı ardına iddialı pozlar!

, dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı. Daha önce evinin bahçesinde güneşlenen Demet Özdemir bu sefer sosyal medyaya hesabından tatil pozlarını ardı ardına paylaştı. Sevgilisi ile güneşin ve denizin keyfini çıkaran Demet Özdemir son olarak renkli mayokinisi verdiği pozlar ile sosyal medyayı yaktı geçti. 13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor. 29 yaşındaki ile güneşlenirken yaptığı paylaşımları da büyük beğeni topladı. Doğal güzelliğine oldukça güvenen övgüler topladı. İşte Demet Özdemir'in ...

Demet Özdemir renkli mayokinisi ile güzelliğini sergiledi... Oyuncu Demet Özdemir'den ardı ardına iddialı pozlar!

, dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı.

Demet Özdemir renkli mayokinisi ile güzelliğini sergiledi... Oyuncu Demet Özdemir'den ardı ardına iddialı pozlar!

Daha önce evinin bahçesinde güneşlenen bu sefer sosyal medyaya hesabından tatil pozlarını ardı ardına paylaştı.

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Demet Özdemir renkli mayokinisi ile güzelliğini sergiledi... Oyuncu Demet Özdemir'den ardı ardına iddialı pozlar!

Sevgilisi ile güneşin ve denizin keyfini çıkaran son olarak renkli mayokinisi verdiği pozlar ile sosyal medyayı yaktı geçti.

Demet Özdemir renkli mayokinisi ile güzelliğini sergiledi... Oyuncu Demet Özdemir'den ardı ardına iddialı pozlar!

13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan 'in yaptığı her paylaşım olay oluyor.

Demet Özdemir renkli mayokinisi ile güzelliğini sergiledi... Oyuncu Demet Özdemir'den ardı ardına iddialı pozlar!

29 yaşındaki 'in mayokinisi ile güneşlenirken yaptığı paylaşımları da büyük beğeni topladı. İşte Demet Özdemir'in ...

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